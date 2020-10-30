Son Dakika | Süper Lig'de yayın krizi! BeIN SPORTS'tan şok cevap ve son 4 gün...

"KUSURA BAKMAYIN AMA ABESLE İŞTİGALDİR" Veya camia içindeki bazı muhalif güçlere karşı mı? Kime karşı? Terim’in bugünkü savaşı camia dışındaki kişi ve kurumlar mı ki kulüp ‘O bizim kırmızı çizgimizdir’ paylaşımına gerek duyuyor? Evet Fatih Terim Galatasaray için böyle bir paylaşımın yapılacağı bir değerdir. Ama bugün değil. Bu ancak Terim’in 3. kişilerle verdiği bir savaşta-mücadelede kullanılacak bir laftır. Bugünkü, kusura bakmayın ama, abesle iştigaldir. Madem öyle, başkan olarak, yönetici olarak, tüm camia olarak, Terim’e bu kulübün kırmızı çizgisi gibi değer vermek ve davranmak gerekir.