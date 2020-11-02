Son Dakika | Spor yazarları Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor maçının ardından neler dedi?

Beşiktaş ilk yarıda Yeni Malatyaspor karşısında büyük bir oyun üstünlüğü kurdu. Yüzde 77 topa sahip olan siyah beyazlılar, rakibinin bırakın ceza sahasına gelmesini, neredeyse orta sahayı geçmesine izin vermedi. Bu baskılı oyunda Yeni Malatyaspor’un katı savunmasını açacak hücum aksiyonlarının sayısı yeterli değildi.
2
Abone Ol
İlk 45 dakika Beşiktaş’ın attığı toplam şut sadece 6’da kaldı. İlerleyen haftalarda Bu güçlü oyunu daha iyi final işleriyle tamamlayabilirse Beşiktaş, yarışın güçlü adaylarından birisine dönüşür. İkinci yarının ilk 15 dakikası yine yoğun baskıyla başlayan siyah beyazlılar Ghezzal’ın asistinde Larin’in kafa vuruşuyla golü buldu. Skoru bulana kadar Malatyaspor karşısında çok üstün oynayan Beşiktaş 1-0’dan sonra rakibini kendi yarı sahasında karşıladı.
3
Abone Ol
Halbuki ikinci golü bulmadığınız sürece 1-0 çok tehlikeli bir skor, bir kaza golüyle her şeyi berbat etme riskiniz var. Beşiktaş'ın geçen hafta Denizli’de 70, bu hafta Malatya karşısında oynadığı 55 dakikalık futbol gelecek adına ümit verici. Larin, Aboubakar’ın yanında ikinci bir santrfor rolünde daha başarılı. Aboubakar da fiziksel olarak performansını daha yukarıya çıkarırsa Beşiktaş farklı bir seviyeye gelecektir. Dün uzun bir aradan sonra 11’de başlayan Oğuzhan çok çalıştı. Dorukhan dinamo gibiydi. Rosier hatasız oynadı. Ghezzal problem çözdü ve asist yaptı. Görünen o ki taşlar net bir şekilde yerine oturuyor.
4
Abone Ol
Bir cümle de Malatyaspor için.. Henüz ligin başı, öyle bir futbol oynadılar ki sanki 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar. Seyircisiz maçlarda favori olmayan takımlar tüm liglerde daha cesur futbol oynuyor. Dünkü katı oyun Malatyaspor’a yakışmadı.
5
Abone Ol
UĞUR MELEKE
Beşiktaş’ın dün özellikle ilk bir saatteki stratejisini iki kelimeyle özetlemek gerekirse, “yoğun futbol” diye tanımlayabilirsiniz bunu: İkinci bölgede durmaksızın, bıkmaksızın yapılan paslar. Rakipten bir oyuncunun aksayacağı-uyuyacağı bir anı sonuna kadar beklemek. Takımın sadece boyunun değil, eninin de çok kısa olması.
6
Abone Ol
Neredeyse herkesin topun çevresinde buluşması, 10 orta saha oyuncusu gibi davranması. Olur da top kaybedilirse anında orada kalabalıklaşma ve birkaç saniye içinde geri kazanmaya çalışma... 2020’lerin baskın oyun felsefesi de bu zaten. Klopp’ların-Guardiola’ların basın toplantılarında sıkça “density (yoğunluk)” sözcüğüyle özetledikleri oyun. 2020’ler futbolunun da anahtar sözcüğü bu olacak muhtemelen.
7
Abone Ol
ATIBA’NIN EN RAHAT MAÇI
21 günlük ara, Beşiktaş’a iyi geldi doğrusu. Denizli’de Josef De Souza atılana kadar iyilerdi. Dün İstanbul’da da maçın tamamına yakın bir bölümünde bu futbolu oynadılar. En azından denediler. Souza’nın yokluğunda fırsat bulan Oğuzhan’ı beğendim. Geçmişe göre daha realist ve daha agresifti. Topun kaybedildiği yerlerde Oğuzhan-Dorukhan öyle hızlı bittiler ki, herhalde Atiba hayatının en rahat maçını oynadı. Rosier katkı sağladı, çok ölçülü ortalar yapıyor. Sağ bek Rosier’nin ortaları Larin’in sol açık oynamasına da anlam katıyor. Larin sürekli ikinci santrfor koşuları yapıp kafa fırsatları buluyor oradan.
8
Abone Ol
TEHLiKELi iKiLi!
Beşiktaş'ta hemen herkesin iyi sinyaller verdiği günde ağızda hâlâ acı tat bırakabilen iki adam var: Welinton ve N’sakala... Welinton bazen Beşiktaş’ın yakaladığı iki dakikalık bir pas serisini saçma bir tercihle bozabiliyor. N’sakala bir an uyuyup pozisyon umudu olmayan rakibine yoktan pozisyon hediye edebiliyor. Yani Welinton-N’sakala öyle enteresan bir ikili ki, Alanya’da yerlerini alan Tzavellas-Moubandje bunlardan iyi... Beşiktaş’ta yerlerine geldikleri Ruiz-Caner bunlardan iyiydi. Yine Beşiktaş’ta arkalarında bekleyen Montero-Rıdvan da oynasa bunlardan iyi olacak sanki! Ve Beşiktaş üstüne para ödeyerek yarattı bu durumu. İlginç gerçekten...
9
Abone Ol
ERMAN TOROĞLU
Galatasaray-Ankaragücü için ekran başına geçtiğimizde maç mı seyrettik eziyet mi çektik diye düşündük... Dün bu sefer Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı... Yine aynı cümleler. Önceki gün Ankaragücü hiç olmazsa Galatasaray'ın üzerine gitti. Dün Yeni Malatyaspor gol yiyene kadar maç tek kale oynandı. Hücum açısından hiçbir şey yapmayan, tabiri caizse ilkel ve iğrenç bir futbol oynayan bir Malatyaspor. Peki böyle bir futbola Beşiktaş karşılık verdi mi, veya gereğini yaptı mı? Hayır. Onlar da topla oynadılar. Bu kadar defans yapan bir takıma gerekli işlemleri yapıp etkili olamadılar. İkinci yarı golle başlayınca maç biraz hareketlendi. Malatyaspor biraz oyuna çıkmaya başladı. Ama öyle çıkışlar ki inanılmaz vitaminsiz ve cılız mı desek veya zayıf mı desek. Peki öyle de böyle de boşa üzerine gelen bir takıma, bu sefer Beşiktaş ne yapmalı? Çabuk çıkıp, pozisyon yakalamalı değil mi? Hayır. Böyle bir takıma Beşiktaş onu da yapamadı. Ve bu Galatasaray ile Beşiktaş "Şampiyonluğa oynayacağız" diyorlar. Size şunu net söyleyeyim; seyrettiğimizin adı Süper Lig ama TFF 1. Lig'de daha iyi futbol oynanıyor. Türk futbolu gittikçe batağa gidiyor. Pandemi mandemi hikâye. Herkesin ağzında bir ciklet, 'milli maç haftasından sonra iyi olacağız'. Şimdi artık son mili maç arasına gireceğiz, yine aynı nakarat olacak. Dün 22 futbolcuya bakıyorum; biraz futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan Larin var. Zaten o da golü attı. Sağa girdi, sola girdi, ortaya girdi, sinirlendi sarı kart bile gördü. Topu alırken faul de yapmamıştı ama bu sefer sahadaki bir başka varlık çıktı; hakem... Çok haksız bir faul verince itiraza sarı kart gösterdi. Evet, koca bir 90 dakikadan yazacaklarımız bu kadar. Keçiboynuzu çiğne babam çiğne. Hoş keçiboynuzu bulsak da çiğnemekte fayda var bilirsiniz! Bunlarda o fayda da yok.
10
Abone Ol
ALİ GÜLTİKEN
İstatistikler bazen sonucu anlatmasa da bazen çok şey söyler... Maçın ilk yarısının bitiminde Beşiktaş'ın oyuna hakimiyeti yüzde 77, Malatya'nınki yüzde 23'tü... Malatya'nın ilk yarıda Beşiktaş kalesine çektiği şut; sıfır... Yakalandığı ofsayt pozisyonu; sıfır... Attığı korner; sıfır... Bu listeyi daha da uzatabiliriz ama bunlar bile ilk yarı için tahminde bulunmaya yeterli. Beşiktaş rakibini ilk 45 dakikada yarı sahasından çıkartmadı dersek aslında ilk yarıyı özetlemiş oluruz. Çok istekli, rakibine ciddi baskı yapan, top kaybına zorlayan mücadele gücü, oyunun ilk yarısında Beşiktaş'a bariz bir oyun üstünlüğü getirdi. Oyun üstünlüğü ilk 45 dakika skora yansımasa da bulunan pozisyonlar ve bu bölümdeki takım performansı bu maçın Beşiktaş adına sonuçlanabileceği mesajını veriyordu. Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Atiba ile yakalanan pozisyonlar golün habercisi gibiydi. İkinci yarı bu fotoğraf çok da değişmedi. Beşiktaş golü bulana kadar temposunu devam ettirdi. Larin'in gol bulması sevindirici. Ghezzal'ın pastaki ustalığını da bir kenara koyalım. Larin'in kafasına yaptığı asist bu maçı çözerken, Larin'e de iki maçtır hak ettiği ödülü getirdi. İyi niyetli bir oyuncu, kalpten oynuyor. 3 puan da onunla geldi. Sergen Hoca, kanatta oynatarak iki haftadır kimsenin beklemediği bir tercihte bulunsada Larin'in katkısı bu tercihin doğru olduğunu gösteriyor. Beşiktaş kadrosundaki oyuncuların birlikte oynama zamanını artırdıkça takım oyununda daha üst seviyeye çıkıyor. İşin özü herkes işini daha iyi yapar hale geliyor. Kazanmanın yolu mücadeleden sonra bunun üzerine kurulan kaliteden geçiyor. Beşiktaş kazandıkça kaliteli ayaklar da sonuca ve oyuna imza atmaya devam ediyor.
11
Abone Ol
GÜRCAN BİLGİÇ
Maça müthiş başladı Beşiktaş ve bu temposundan, kazanma isteğinden hiç vazgeçmedi. İlk yarı bittiğinde rakibine şut çektirmemiş, ceza sahasına sokmamış bir takımdı. Sağdan-soldan geldiler, ortadan denediler, şut çektiler, korner setleri kurdular. Galibiyeti getirecek gol için hep birlikte ve büyük istekle oynadılar. Malatyaspor'un direnci, konsantrasyonu da hep yüksek kaldı. Böylesine sıkıştıkları halde, saha yerleşiminde gedik bırakmamaya çalışıyorlardı. Dişe diş bir maç izliyorduk. Sergen Yalçın, Aboubakar'ı pas istasyonu yaparak, kenarlardan gelen oyuncularını kaleye yüzleri dönük topla buluşturmak istiyordu. Buna savunma izin vermeyince, bu kez oyunu genişletip, sürekli denemelerini istedi oyuncularından. Bu baskıyı getiren "yangın söndürücü" Atiba oldu. 37 yaşındaki dinamo, sezgilerini o kadar iyi kullandı ki, paslarla çıkmak isteyen Malatyaspor'u, hep doğru yerde-doğru zamanda bulunarak engelledi. Beşiktaş'ı tek farkla kazanan diğer takımlardan ayıran en önemli özellik de geçen haftadan beri hissedilen mücadele duygusuydu. Bir takımı iddialı yapacak olanın oyuncu kalitesi kadar, oyun üstünlüğü olduğunu bir kez daha ispatladılar. Önde kalabalık olmayı hedefleyen ve topun olduğu alanda çoğalarak, "yeniden" atak geliştirmek isteyen komutlar var bütün oyuncularda. Konyaspor maçı sonrasında "linç" yiyen Vida'nın, bu maçın kritik dokunuşlarında başrol almasını da not alsın Beşiktaşlılar. Sonuçta performansı yukarıya taşıyan, takımın yarattığı sinerji ve istek... Hep birlikte istediklerinde, "para aldı-almadı" kaprisleri kalmıyor. "Oynattı- oynatmadı" tartışmaları da bitiyor. Kazanmak Beşiktaş'ı sadece sevindirmez, huzursuzlukları da azaltır.