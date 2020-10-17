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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 14:48 | 

Son Dakika | Sergen Yalçın Beşiktaş idmanına damga vurdu!

Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bugün yapılan antrenmana damga vurdu.

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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

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İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

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Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

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Beşiktaş idmanı, çift kale maçla tamamlandı.

6SERGEN YALÇIN DAMGA VURDU
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SERGEN YALÇIN DAMGA VURDU

Zaman zaman çift kale maçlara katılımıyla adından söz ettiren teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanı herkesten yüksek bir kulenin üzerinden taklip etmesi dikkat çekti.

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Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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