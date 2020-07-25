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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 08:28,

Son Dakika | Okan Buruk açıkladı! Fenerbahçe ve Arda Turan...

Başakşehir'i tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk merak edilen her şeyi cevapladı. Fenerbahçe, Arda Turan, Volkan Babacan ve Burak Yılmaz...

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1HER ŞEYİ ANLATTI
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HER ŞEYİ ANLATTI

Şampiyon teknik adam Okan Buruk gündeme dair ne varsa samimiyetle cevapladı. İşte Fenerbahçe ve Arda Turan sözleri...

2İLK ŞAMPİYONLUK
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İLK ŞAMPİYONLUK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

3YEMEKTE BULUŞTULAR
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YEMEKTE BULUŞTULAR

Medipol Başakşehir'de yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen şampiyonluk yemeğinde buluştu.

4TRANSFER SÖYLENTİLERİNE CEVAP
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TRANSFER SÖYLENTİLERİNE CEVAP

Sezonun özellikle son günlerine ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan şampiyon teknik adam, hakkındaki transfer söylentilerine cevap verdi.

5BURAK YILMAZ VE ARDA TURAN SÖZLERİ
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BURAK YILMAZ VE ARDA TURAN SÖZLERİ

Okan Buruk ayırca Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasından Arda Turan konusuna kadar birçok konuya açıklık getirdi.

6
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İŞTE O AÇIKLAMALAR...

CNN Türk’ten Damla Uğurtürk’ün sorularını yanıtlayan Okan Buruk'un açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

7GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ VURGUSU
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ VURGUSU

"Süreç bu sene çok uzundu. Ben maçtan sonra da söyledim, Başakşehir’in kuruluşundan başlayan süreçte Göksel Gümüşdağ ve onun ekibi ile birlikte ortaya konan bir hedef vardı. "

8ABDULLAH AVCIYI UNUTMADI
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ABDULLAH AVCI'YI UNUTMADI

"Abdullah Avcı buranın kuruluşundan bu yana çok uzun bir süreç burada çalışan çok değerli bir teknik adam. Onun emeklerinin büyük olduğunu söyledim."

9YENİ BİR HAVA GETİRDİK
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"YENİ BİR HAVA GETİRDİK"

"Bu sene kötü başlayıp iyi bitirdik. Oyun olarak değişiklik oldu, oyuncu olarak değişiklik oldu. Yapılandık aslında. Yeni bir hava getirdik buraya. Ofansif anlamda daha önemli şeyler yaptık"

10GALATASARAYA GİDECEK Mİ
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GALATASARAY'A GİDECEK Mİ?

"Oyuncularımızdan hiçbiri ile ayrılmak istemiyoruz. Volkan Babacan ismi çok geçiyor. Volkan’ın takımımızda olmasını elbette isteriz. Ben devam etmesini isterim."

11BURAK YILMAZIN AYRILIĞI
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BURAK YILMAZ'IN AYRILIĞI

"Veda beklemiyordum açıkçası ama çok sevindiğimi söyliyeyim. Haberi okuyunca çok mutlu oldum. bir Türk futbolcunun yurt dışına gitmesi beni mutlu ediyor.Fransa ligine gitmesi top 5 değimiz hangi lige giderse gitsin çok sevindim.

12KRALA ÖVGÜLER
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KRAL'A ÖVGÜLER

"Lille genç oyuncu toplayan bir takımdır. Ama bu kadar yaşı 35 e gelmiş bir oyuncuyu kadrosuna katması Burak'ın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her iki anlamda da çok güzel olduğunu gösteriyor."

13ARDA TURAN KONUSU
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ARDA TURAN KONUSU

"Ben Arda'nın buradan ayrılmasını istemedim. Arda ile empati yaptım. Zaman zaman ilk 11'de oynadı. Daha sonra az süre aldı."

14DAHA ÇOK MOTİVE OLUYOR
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"DAHA ÇOK MOTİVE OLUYOR"

"Daha az süre aldığında mutsuz olması kadar normal bir şey yok. İnanılmaz şekilde Türk futboluna hizmet etti. Arda'nın daha çok motive olduğu görüyorum"

15FENERBAHÇE İDDİALARI
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FENERBAHÇE İDDİALARI

"Fenerbahçe'den sözleşme teklifi almadım. Başakşehir'den ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımımın başında olmak istiyorum."

16EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ
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EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

"Emre Belözoğlu benim çok sevdiğim bir kardeşim. Emre'nin kendi geleceği ile ilgili en doğru kararı verecek olan Emre."

17ONUN GİBİSİNİ BULMAK ZOR
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"ONUN GİBİSİNİ BULMAK ZOR"

"Emre'nin 40 yaşında oynayan ve sahaya çıktığında performans olarak Emre'nin farkı ortaya çıkıyor. Bu tür oyuncuları bulmak çok zor.

18EMRENİN PAYI BÜYÜK
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"EMRE'NİN PAYI BÜYÜK"

"Maçtan sonra Emre'nin adını bilerek söyledim. Bu takımın gelişiminde Emre'nin büyük bir payı vardı."

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