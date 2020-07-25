Son Dakika | Okan Buruk açıkladı! Fenerbahçe ve Arda Turan...

"Süreç bu sene çok uzundu. Ben maçtan sonra da söyledim, Başakşehir’in kuruluşundan başlayan süreçte Göksel Gümüşdağ ve onun ekibi ile birlikte ortaya konan bir hedef vardı. "
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ABDULLAH AVCI'YI UNUTMADI
"Abdullah Avcı buranın kuruluşundan bu yana çok uzun bir süreç burada çalışan çok değerli bir teknik adam. Onun emeklerinin büyük olduğunu söyledim."
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"YENİ BİR HAVA GETİRDİK"
"Bu sene kötü başlayıp iyi bitirdik. Oyun olarak değişiklik oldu, oyuncu olarak değişiklik oldu. Yapılandık aslında. Yeni bir hava getirdik buraya. Ofansif anlamda daha önemli şeyler yaptık"
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GALATASARAY'A GİDECEK Mİ?
"Oyuncularımızdan hiçbiri ile ayrılmak istemiyoruz. Volkan Babacan ismi çok geçiyor. Volkan’ın takımımızda olmasını elbette isteriz. Ben devam etmesini isterim."
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BURAK YILMAZ'IN AYRILIĞI
"Veda beklemiyordum açıkçası ama çok sevindiğimi söyliyeyim. Haberi okuyunca çok mutlu oldum. bir Türk futbolcunun yurt dışına gitmesi beni mutlu ediyor.Fransa ligine gitmesi top 5 değimiz hangi lige giderse gitsin çok sevindim.
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KRAL'A ÖVGÜLER
"Lille genç oyuncu toplayan bir takımdır. Ama bu kadar yaşı 35 e gelmiş bir oyuncuyu kadrosuna katması Burak'ın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her iki anlamda da çok güzel olduğunu gösteriyor."
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ARDA TURAN KONUSU
"Ben Arda'nın buradan ayrılmasını istemedim. Arda ile empati yaptım. Zaman zaman ilk 11'de oynadı. Daha sonra az süre aldı."
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"DAHA ÇOK MOTİVE OLUYOR"
"Daha az süre aldığında mutsuz olması kadar normal bir şey yok. İnanılmaz şekilde Türk futboluna hizmet etti. Arda'nın daha çok motive olduğu görüyorum"
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FENERBAHÇE İDDİALARI
"Fenerbahçe'den sözleşme teklifi almadım. Başakşehir'den ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımımın başında olmak istiyorum."
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EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ
"Emre Belözoğlu benim çok sevdiğim bir kardeşim. Emre'nin kendi geleceği ile ilgili en doğru kararı verecek olan Emre."
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"ONUN GİBİSİNİ BULMAK ZOR"
"Emre'nin 40 yaşında oynayan ve sahaya çıktığında performans olarak Emre'nin farkı ortaya çıkıyor. Bu tür oyuncuları bulmak çok zor.
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"EMRE'NİN PAYI BÜYÜK"
"Maçtan sonra Emre'nin adını bilerek söyledim. Bu takımın gelişiminde Emre'nin büyük bir payı vardı."