Anelka belgeselindeki Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı

Bunun yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı’nın birkaç cümlesi ile birlikte Fenerbahçeli formalı birkaç fotoğrafı ve Anelka’nın “Fenerbahçe’de sürekli olan tutku ve baskı bana Real Madrid’i hatırlattı” sözlerine yer verildi.