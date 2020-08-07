Anelka belgeselindeki Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı
Neden 45 saniye?
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Spor Arena | Dünya futbolunun en yetenekli golcülerinden ve en sıradışı karakterlerinden biri olan Nicolas Anelka’nın hayatını anlatan belgesel yayınlandı.
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Netflix tarafından ekrana getirilen ve büyük ilgi gören belgesel kısa sürede binlerce kez izlendi.
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FENERBAHÇE NEREDE?
Anelka'nın Fenerbahçe dönemine 1 dakika bile yer verilmemesi ise büyük tepki çekti.
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94 dakikalık belgeselin açılışında Anelka’nın üzerinde Fenerbahçe formalı bir karakterin bulunduğu tişört dikkat çekerken bu görüntü sadece o andan ibaret kaldı.
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Fransız yıldızın 1.5 yıl forma giydiği sarı lacivertlilerle ilgili döneme sadece 45 saniye yer verildi.
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FENERBAHÇE İÇİN 'REAL MADRID GİBİ' YORUMU
45 saniye içinde ise Anelka'nın sadece uçaktan inişi, havalanında taraftarların karşılaması gösterildi.
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Bunun yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı’nın birkaç cümlesi ile birlikte Fenerbahçeli formalı birkaç fotoğrafı ve Anelka’nın “Fenerbahçe’de sürekli olan tutku ve baskı bana Real Madrid’i hatırlattı” sözlerine yer verildi.
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GÖRÜNTÜSÜ YOK, SEBEBI BEIN SPORTS
Fransız yıldızın 7 milyon Pound’a geldiği Kanarya’da 57 resmi maça çıkıp 16 gol, 14 asist yapmasına rağmen sarı lacivertli forma ile bir maç görüntüsünün olmaması dikkatlerden kaçmadı.
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Bu durumun ise belgesel yapımcılarının beIN Sports’tan Anelka’nın maç görüntülerin istendiğini ancak yayıncı kuruluştan izin çıkmadığı öğrenildi.
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Futbolu bırakan Anelka’nın hayatını anlatan ve Netflix’te yayımlanan belgesel, kısa sürede büyük ilgi çekti ve platformun trend listesinde üst sıralarda yer aldı.
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Fransız eski futbolcunun ev yaşantısının yer aldığı belgeselde, Anelka’nın eski takım arkadaşları ve çocukluktan bu yana tanıdığı insanların görüşleri de bulunuyor.