Son Dakika | Mesut Özil için menajerinden Fenerbahçe yanıtı!
Arsenal'de forma giyen MesutÖzil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi.
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Fenerbahçe ile transferde sık sık ismi geçen Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
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İŞTE ERKUT SÖĞÜT'ÜN AÇIKLAMALARI
Herkes şu an Almanya'ya bakıyor. Almanlar bir örnek teşkil edecek. En önemli konu; federasyonların, kulüplerin ve hükümetlerin beraber çalışması.
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Bu süreçten sonra bonservislerde düşüş yaşanabilir. Kiralama ve takas yönteminin daha fazla kullanılacağını düşünüyorum.
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Mesut Özil, diğer Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalarına devam ediyor. Mesut baba oldu. Şu an onun için hayat çok güzel. Her gün kızının yanında.
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Mesut'un 1 sene daha Arsenal kulübüyle sözleşmesi var. Sonrasını zaman gösterecek. Hep beraber bir karar vereceğiz.
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FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?
Bu konu hakkında konuşamam. Ben aynı zamanda avukatım. Gizlilik hakları var. Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Sözleşmesi bitince bir karar verecek. Hayırlısı neyse o olacak
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Mesut Özil'in dünyada son 7-8 senede yaptığı yardımı çok az futbolcu yapmıştır. Mesut, varlıklı bir aileden gelmedi. Her zaman paylaşmak istiyor. Sahada nasıl asist yapıyorsa, saha dışında da insanlara devamlı asist yapan bir insan.
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ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Acun Ilıcalı ise Mesut Özil hakkında "Mesut Özil'in sözleşmesi bittiği anda transferde Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da üstüme düşeni yaparım. İş oraya geldiği zaman golü atarız diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.