Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası! Emre'den anlamlı jest...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu başta teknik direktör konusu olmak üzere birçok transferde mutlu sona ulaştı.Fenerbahçe’yi yeni sezonda Erol Bulut çalıştıracak. Önümüzdeki sezonun sonunda kongre olacağı için Başkan Ali Koç, Bulut’a 1+3 yıllık imza attırdı. 45 yaşındaki teknik adam ligin bitimiyle birlikte Fenerbahçe’deki mesaisine başlayacak. Erol Bulut’un şu an takıma yapılan ve yapılması planlanan tüm transferlerden haberi var.Fenerbahçe’de yeni sezonun en flaş transferi Mert Hakan Yandaş olacak. Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla her gün telefonda konuşuyor.Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan’a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek. Deneyimli isim Mert Hakan’a, “Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız” dedi.Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu.Hasan Ali Kaldırım gidiyor, iki takviye geliyor. Fenerbahçe sol bek rotasyonunu da iki önemli isimle güçlendirecek.Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Filip Novak ve Beşiktaş’ın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı Caner Erkin ile her konuda anlaşma sağlandı.Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'la yola devam edilmeyecek. İlk etapta Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakan Gökhan Gönül ise fikir değiştirdi. Deneyimli sağ bek kariyerine Beşiktaş’ta devam etme kararı aldı.Fenerbahçe’nin transfer ettiği bu dört ismin de ortak özelliği kulüpleriyle olan sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması. Sarı lacivertliler, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. (Ajansspor)