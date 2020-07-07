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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası! Emre'den anlamlı jest...
GeriFutbol Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası! Emre'den anlamlı jest...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 09:24,

Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası! Emre'den anlamlı jest...

Fenerbahçe'nin gelecek sezonki sportif direktörü Emre Belözoğlu transfere hızlı bir giriş yaptı. Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden alan Belözoğlu, yetenekli oyuncunun forma numarasına belirledi.

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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde atağa kalktı.

2TRANSFERLERİ EMRE BİTİRİYOR
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TRANSFERLERİ EMRE BİTİRİYOR

Sportif direktör Emre Belözoğlu başta teknik direktör konusu olmak üzere birçok transferde mutlu sona ulaştı.

3EROL BULUTLA ANLAŞILDI
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EROL BULUT'LA ANLAŞILDI

Fenerbahçe’yi yeni sezonda Erol Bulut çalıştıracak. Önümüzdeki sezonun sonunda kongre olacağı için Başkan Ali Koç, Bulut’a 1+3 yıllık imza attırdı.

4TRANSFERLERDEN HABERİ VAR
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TRANSFERLERDEN HABERİ VAR

45 yaşındaki teknik adam ligin bitimiyle birlikte Fenerbahçe’deki mesaisine başlayacak. Erol Bulut’un şu an takıma yapılan ve yapılması planlanan tüm transferlerden haberi var.

5EN FLAŞ TRANSFER
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EN FLAŞ TRANSFER

Fenerbahçe’de yeni sezonun en flaş transferi Mert Hakan Yandaş olacak.

6HER GÜN TELEFONLA ARIYOR
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HER GÜN TELEFONLA ARIYOR

Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla her gün telefonda konuşuyor.

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FENERBAHÇE, MERT HAKAN YANDAŞ'I GALATASARAY'IN ELİNDEN NASIL ALDI?

8KENDİ FORMASINI TEKLİF ETTİ
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KENDİ FORMASINI TEKLİF ETTİ

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan’a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek.

9TARİHİ 5 NUMARA
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TARİHİ 5 NUMARA

Deneyimli isim Mert Hakan’a, “Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız” dedi.

108 NUMARA GİYİYORDU
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8 NUMARA GİYİYORDU

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu.

11HASAN ALİ KALDIRIM GİDİYOR
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HASAN ALİ KALDIRIM GİDİYOR

Hasan Ali Kaldırım gidiyor, iki takviye geliyor. Fenerbahçe sol bek rotasyonunu da iki önemli isimle güçlendirecek.

12NOVAK VE CANER İDDİALARI
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NOVAK VE CANER İDDİALARI

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Filip Novak ve Beşiktaş’ın sözleşme uzatmaya yanaşmadığı Caner Erkin ile her konuda anlaşma sağlandı.

13YOLUN SONU
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YOLUN SONU

Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'la yola devam edilmeyecek.

14GÖKHAN GÖNÜL FİKİR DEĞİŞTİRDİ
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GÖKHAN GÖNÜL FİKİR DEĞİŞTİRDİ

İlk etapta Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakan Gökhan Gönül ise fikir değiştirdi. Deneyimli sağ bek kariyerine Beşiktaş’ta devam etme kararı aldı.

15SEZON SONU BEDAVA
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SEZON SONU BEDAVA

Fenerbahçe’nin transfer ettiği bu dört ismin de ortak özelliği kulüpleriyle olan sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması.

16FFP ÖNLEMİ
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FFP ÖNLEMİ

Sarı lacivertliler, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. (Ajansspor)

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