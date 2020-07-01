Son Dakika | Mert Hakan Yandaş transferinde flaş gerçek! TFF, FIFA ve o madde...

‘VAR’ KARARI VE UZMANLARIMIZ! Kim ne derse desin Trabzon-Ankaragücü maçında abdülkadir Bitigen bize göre başarılı bir müsabaka yönetti. Aynı şekilde o son dakika kritik penaltı tartışması konusunda Bitigen’i VAR’a çağırarak VAR protokolünü harfiyle uygulayan suat arslanboğa da. Protokole göre bu ‘sonucu belli bir incelemeydi’ ve uygulandı. Ama gel gör ki; benim güncellemesi geçmiş o eski versiyon hakem yorumcum, çıkıp bu penaltı incelemesinde ortaya çıkan atak başlangıcındaki ofsayt kararıyla ilgili olayı masa başı oyunlarına bağlayarak “saçmalamayın” diyor. Ve yine kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Öyle ki; daha bir hafta önce aynı şekilde G.Saray maçında atak başlangıcındaki faulden dolayı iptal edilen Kayode’nin golünün iptalini unutarak “Böyle şey olur mu?” diyebiliyor. Niye? Amca, VAR protokolü ne, bir kere açıp okumamış... Sadece geçen sene Riva’da aldığı bire bir VAR eğitiminden aklında kalanlar o kadar. Fazla bilgisi ve ilgisi yok!.. Zaten futbolumuzdaki kaosun ana sebeplerinden biri de bu uzmanlarımız arasında ‘nato kafa, nato mermer’ cinsi yorumcularımızın olması. Bizimkisinin, kullandığı dil ve o argo kelimeler bizi fazla şaşırtmıyor. Zaten konu anlatırken kullandığı alet edevatı ‘tuvalet kağıdı’ olan biri için, bu dil normal olsa gerek.