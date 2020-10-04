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GeriFutbol Son Dakika | Kasımpaşa-Galatasaray maçına damga vuran hareket! "Transfer intikamını aldı"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 20:46 | 

Son Dakika | Kasımpaşa-Galatasaray maçına damga vuran hareket! "Transfer intikamını aldı"

Kasımpaşa - Galatasaray maçında takımının golünü atan Yusuf Erdoğan, yaşadığı sevinçle olay oldu...

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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içi İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, milli maç için verilecek ara öncesinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

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Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına takımını Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıkardı.

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Teknik direktör Fatih Terim, Rangers müsabakasına ilk 11'de başlayan 4 futbolcuya Kasımpaşa karşısında görev vermedi. Rangers mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao, yedekler arasında bekledi. Bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Diagne sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde bu 4 futbolcunun haricinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Ömer Bayram yer aldı.

5FATİH ÖZTÜRK ESKİ TAKIMINA KARŞI
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FATİH ÖZTÜRK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın file bekçisi Fatih Öztürk, ilk kez eski takımı Kasımpaşa'ya karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, müsabakaya ilk 11'de başladı.

6KEREM AKTÜRKOĞLU, MAÇ KADROSUNDA
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KEREM AKTÜRKOĞLU, MAÇ KADROSUNDA

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Anagold 24Erzincanspor ile sözleşmesi sona ermesi sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasında yedekler arasında görev bekledi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Etebo, ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna girmişti.

7BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE
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BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi.

Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti.

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Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de protokol tribününde yer aldı.

9KASIMPAŞADA DA 4 DEĞİŞİKLİK
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KASIMPAŞA'DA DA 4 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son lig maçına göre 4 değişiklik yaptı.Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ramazan Köse, Oussama Hadadi, Mickael Sylvain Tirpan, Julian Marc Jeanvier, Florent Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Alan Lima Carius, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic 11'i ile çıktı.

Ligde 1-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Loret Sadiku, David Pavelka, Kevin Varga ve Tomas Brecka yedeğe çekilirken, bu oyuncuların yerine Hadadi, Jeanvier, Tirpan ve Hodzic görev aldı.

10HODZİC, İLK MAÇINA ÇIKTI
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HODZİC, İLK MAÇINA ÇIKTI

Kasımpaşa'da yeni transfer Armin Hodzic ilk maçına çıktı.

Transfer edildiği gün içinde açıklanan ve lisansı bugün çıkarılan Bosna Hersekli santrfor, Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

11YUSUF ERDOĞANIN SEVİNCİ OLAY OLDU
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YUSUF ERDOĞAN'IN SEVİNCİ OLAY OLDU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Yusuf, Kasımpaşa formasıyla attığı golden sonra yaşadığı sevinçle sosyal medyada gündem oldu.

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Harika bir şutla skoru 1-0'a getiren golü atan Yusuf Erdoğan, attığı gol sonrasında sevincini protokol tribününe doğru koşarak yaşadı.

13FATİH TERiMİN ÖNÜNDEN GEÇTİ...
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FATİH TERiM'İN ÖNÜNDEN GEÇTİ...

Hızla protokol tribününe doğru koşan Yusuf, Fatih Terim'in önünden geçip kendini yere bıraktı.

14TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
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TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Geçen sezon Galatasaray formalı fotoğrafı çıktıktan sonra transferi gerçekleşmeyen Yusuf'un bu hareketi mesaj olarak yorumlandı.

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Sosyal medyada futbolseverler, Yusuf, "Galatasaray'dan intikam aldı" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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İşte o paylaşımlardan bazıları:

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