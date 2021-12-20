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Futbol
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 08:33 | 

Son Dakika: Kadıköy'de geceye damga vuran an! Kenan Koçak ve Ali Koç....

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş maçının tribünden takip eden ve derbi öncesi ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak'la samimi bir diyalog yaşadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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1KADIKÖYDE GECEYE DAMGA VURAN AN

KADIKÖY'DE GECEYE DAMGA VURAN AN

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı derbiye Ali Koç ile Kenan Koçak'ın görüntüleri damga vurdu. İşte tribünde yaşananlar...
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.
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Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın 25. dakikadaki golüne engel olamayan Fenerbahçe, 30. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle soyunma odasına 2-1 galip girdi.
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Fenerbahçe, 59. dakikada eski oyuncusu Josef de Souza'nın golüne engel olmadı ve skora denge geldi: 2-2. Kalan bölümde gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.
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Fenerbahçe böylece Trabzonspor'un 3 puan aldığı haftada 2 puan daha kaybetti ve zirveyle arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.
6KORNER KULLANAMADI

KORNER KULLANAMADI

Fenerbahçe'nin derbiyi köşe vuruşu kullanmadan tamamlaması dikkati çekti.
7MESUT ÖZİL GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

MESUT ÖZİL GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Süper Lig'deki 6. golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi. Sarı-lacivertlilerin 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen yıldız isim, 14. dakikada topu filelerle buluşturdu. Mesut Özil, böylece ligdeki 14. maçında 6. golüne ulaştı.
8BERISHA GEÇ AÇILDI

BERISHA GEÇ AÇILDI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mergim Berisha, gollerine devam etti. Sarı-lacivertliler katıldıktan sonra alışma sürecinde bekleneni veremeyen ve tepki alan golcü oyuncu, son dönemde kendini buldu. Ligde Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Beşiktaş karşısında atan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da da takımına 2 golle katkı verdi.
9ALİ KOÇ İLE KOÇAN YAN YANA

ALİ KOÇ İLE KOÇAN YAN YANA

Mücadelenin bitimiyle istifa sesleri yükselirken karşılaşma öncesinde Ali Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak'la yan yana geldi.
10KUNTZ VE KOÇAK DERBİDE

KUNTZ VE KOÇAK DERBİDE

Vitor Pereira'nın geleceği tartışma konusu olurken Fenerbahçe ile ismi anılan Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini Kuntz'la birlikte tribünden takip etti.
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Müsabakanın öncesinde Stefan Kuntz'la kucaklaşan Ali Koç, Kenan Koçak'a da selam vermeyi ihmal etmedi.
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Başkan Ali Koç ile Kenan Koçak arasındaki samimi görüntüler objektiflere yansıdı.
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Kenan Koçak'ın ismi derbi öncesinde Fenerbahçe ile anılmış ve Fenerbahçe'nin başına geçebileceği iddiaları gündeme gelmişti.
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Söz konusu iddiaların gölgesinde ikilinin Kadıköy'de biraraya gelmesi geceye damga vurdu.
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