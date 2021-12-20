Son Dakika: Kadıköy'de geceye damga vuran an! Kenan Koçak ve Ali Koç....
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş maçının tribünden takip eden ve derbi öncesi ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak'la samimi bir diyalog yaşadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...
KADIKÖY'DE GECEYE DAMGA VURAN AN
Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı derbiye Ali Koç ile Kenan Koçak'ın görüntüleri damga vurdu. İşte tribünde yaşananlar...
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın 25. dakikadaki golüne engel olamayan Fenerbahçe, 30. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle soyunma odasına 2-1 galip girdi.
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Fenerbahçe, 59. dakikada eski oyuncusu Josef de Souza'nın golüne engel olmadı ve skora denge geldi: 2-2. Kalan bölümde gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.
MESUT ÖZİL GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Süper Lig'deki 6. golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi. Sarı-lacivertlilerin 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen yıldız isim, 14. dakikada topu filelerle buluşturdu. Mesut Özil, böylece ligdeki 14. maçında 6. golüne ulaştı.
BERISHA GEÇ AÇILDI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mergim Berisha, gollerine devam etti. Sarı-lacivertliler katıldıktan sonra alışma sürecinde bekleneni veremeyen ve tepki alan golcü oyuncu, son dönemde kendini buldu. Ligde Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Beşiktaş karşısında atan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da da takımına 2 golle katkı verdi.
ALİ KOÇ İLE KOÇAN YAN YANA
Mücadelenin bitimiyle istifa sesleri yükselirken karşılaşma öncesinde Ali Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak'la yan yana geldi.