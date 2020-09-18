Fenerbahçe'den ters köşe! Yeni golcü...

Vedat Muriqi'i İtalya'nın Lazio takımına gönderen transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de hücum bölgesine yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor.
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Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.
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Fenerbahçe'nin iki golcüyle görüştüğünü aktaran Tümer Metin, Emre Belözoğlu'nun kendisine bu isimlerden birinin 30 gol, diğerinin ise 15 gol atacağını söylediğini aktarmıştı.
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Tümer Metin ayrıca 30 gol atacak potansiyeli olan golcüye bizzat kendisi de kefil olmuş ve "Bence de 30 golü rahat atar" ifadelerini kullanmıştı.
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Tümer, "Emre ile konuştum. 'Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 milyon euro kaynak elde edeceğiz' dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. 'Hazır, buldum' dedi. Emre, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. 'Emre bana, Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin ikinci, üçüncü haftasına kalmayacak' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
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MANDZUKIC VE DIEGO COSTA YALANLANDI
Tümer Metin'in bu sözlerinin ardından Fenerbahçe'de gözler yeni forvetin kim olacağına çevrilmişti.
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Edinson Cavani, Diego Costa, Eran Zahavi, Mario Mandzukic, Papiss Cisse, Mbwana Ally Samatta, Ze Luis, Nikola Kalinić, Eric Maxim Choupo-Moting gibi isimler gündeme gelmişti ancak sarı lacivertli ekip bu listeden iki ismi şu ifadelerle yalanlamıştı:
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"Kulübümüzün asılsız transfer iddiaları hakkında açıklama yapmama duruşuna rağmen bugün ortaya atılan bazı isimler hakkında bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur.
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Bu bağlamda spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
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Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz."
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OKAKA BOMBASI
Golcü transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un istediği isimlerden biri olduğu öğrenilen Stefano Okaka için İtalyan basınından büyük bir iddia geldi.
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Çizme basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
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6 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe bu transfer için Udinese'ye yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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3 MİLYON EURO'DAN FAZLA KAZANACAK
Stefano Okaka ise Fenerbahçe'den bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro kazanacak.
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Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı.