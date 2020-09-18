Fenerbahçe'den ters köşe! Yeni golcü...

Tümer, "Emre ile konuştum. 'Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 milyon euro kaynak elde edeceğiz' dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. 'Hazır, buldum' dedi. Emre, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. 'Emre bana, Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin ikinci, üçüncü haftasına kalmayacak' dedi" ifadelerini kullanmıştı.