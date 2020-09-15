Son Dakika | Hürriyet Futbol Konseyi: Sörloth gitti, Trabzonspor durdu

G.SARAY’DA HERKES BiR TIK DAHA CANLIYDI 4- DÖRT büyükler içinde yeni transferlerin bu kadar hazır, bu denli iştahlı olduğu tek takım Galatasaray’dı sanırım. Sağ bek Omar bıraktığı yerden devam etti; çizgi ona ait gibiydi maç boyunca. Emre Kılınç da canlıydı, her hareketinden bir şey yapacağını hissediyorsunuz ki zaten golle süsledi arzusunu. Bir de G.Saray kulübesinde Donk’un, Ömer Bayram’ın, Babel’in, Diagne’nin olması içeridekileri tedirgin ediyor. Herkes formayı kaptırmama adına bir tık daha canlıydı sanki.