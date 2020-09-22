Son Dakika | Hatayspor şoku sonrası Fenerbahçe'den transfer operasyonu! 2 ayrılık ve yeni golcü bugün İstanbul'da...

İŞTE O SÖZLER "Üretkenlik açısından yetersiziz. Böyle rakiplere karşı çalıştığımız opsiyonlar vardı ama bunları iyi uygulayamadık. Antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada da uygulamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bu düzeni kurmamız gerekiyor. Bu maça baktığımızda yetersiziz. İstediklerimizi sahaya yansıtsaydık bugün skor farklı olurdu."