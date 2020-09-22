Son Dakika | Hatayspor şoku sonrası Fenerbahçe'den transfer operasyonu! 2 ayrılık ve yeni golcü bugün İstanbul'da...
Hatayspor karşısında Galatasaray derbisi öncesine yara alan Fenerbahçe'de operasyon başladı.
YENİ OPERASYON
Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu başlıyor. Hatayspor beraberliğinin ardından düğmeye basan Fenerbahçe'de iki isim gidiyor, yeni golcü bugün geliyor. İşte detaylar...
"YETERSİZİZ" İTİRAFI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda 'yetersiziz' itirafında bulunmuştu.
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