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GeriFutbol Son Dakika | Hatayspor şoku sonrası Fenerbahçe'den transfer operasyonu! 2 ayrılık ve yeni golcü bugün İstanbul'da...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 08:35 | 

Son Dakika | Hatayspor şoku sonrası Fenerbahçe'den transfer operasyonu! 2 ayrılık ve yeni golcü bugün İstanbul'da...

Hatayspor karşısında Galatasaray derbisi öncesine yara alan Fenerbahçe'de operasyon başladı.

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1YENİ OPERASYON
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YENİ OPERASYON

Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu başlıyor. Hatayspor beraberliğinin ardından düğmeye basan Fenerbahçe'de iki isim gidiyor, yeni golcü bugün geliyor. İşte detaylar...

2KADIKÖYDE SESSİZ GECE
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KADIKÖY'DE SESSİZ GECE

Süper Lig ikinci hafta mücadelesine Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

3GOLSÜZ BERABERLİK
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GOLSÜZ BERABERLİK

Kadıköy'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

4AĞIR ELEŞTİRİLER
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AĞIR ELEŞTİRİLER

Sahasında 9 kişi kalan rakibinden 3 puan alamayan Fenerbahçe'nin performansı spor otoriteleri tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

5YETERSİZİZ İTİRAFI
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"YETERSİZİZ" İTİRAFI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda 'yetersiziz' itirafında bulunmuştu.

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İŞTE O SÖZLER

"Üretkenlik açısından yetersiziz. Böyle rakiplere karşı çalıştığımız opsiyonlar vardı ama bunları iyi uygulayamadık. Antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada da uygulamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bu düzeni kurmamız gerekiyor. Bu maça baktığımızda yetersiziz. İstediklerimizi sahaya yansıtsaydık bugün skor farklı olurdu."

7GÖZLER YENİ GOLCÜDE
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GÖZLER YENİ GOLCÜDE

Galatasaray derbisi öncesinde kaybedilen kritik 2 puanın ardından gözler sarı lacivertli takımdan ayrılacak ve yeni transfer edilecek golcüye çevrildi.

8İKİ AYRILIK
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İKİ AYRILIK

Sarı-lacivertli takımın kanat oyuncuları Garry Rodrigues ve Nabil Dirar, Hatayspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

9GÖZDEN ÇIKARILDILAR
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GÖZDEN ÇIKARILDILAR

Bu durumun iki oyuncunun da gözden çıkarıldığını doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

10AL ITTIHAD İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
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AL ITTIHAD İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe'nin 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşme feshi için Al İttihad ile görüştüğü belirtilirken, oyuncuya da takım bulmasının tebliğ edildiği kaydedildi.

11YOL GÖRÜNDÜ
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YOL GÖRÜNDÜ

Zaman zaman sağ bekte görev yapan Dirar'a da Sangare ile anlaşılması sonrası yol göründü.

12İKİ ÜLKEDEN TALİP VAR
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İKİ ÜLKEDEN TALİP VAR

2022'ye kadar kontratı bulunan Faslı futbolcu için Fransa ve Belçika'dan gelen teklifler değerlendirmeye alındı.

13BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK
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BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK

34 yaşındaki oyuncu için Kanarya'nın büyük bir bonservis beklentisi yok.

14MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR
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MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Sarı lacivertli ekibin amacı, Dirar'ın senelik 2 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak.

15SAMATTA GELİYOR
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SAMATTA GELİYOR

Forvet adayları listesinin ilk sırasında yer alan Mbwana Samatta konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

16KADROYA ALINMADI
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KADROYA ALINMADI

Aston Villa'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle ipleri kopardı ve takımının dün oynadığı Sheffield United maçı kadrosuna alınmadı.

17BOMBA İDDİA
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BOMBA İDDİA

Çok geçmeden de asıl iddia bomba gibi düştü...

18ANLAŞMA SAĞLANDI
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ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü ile anlaşma sağladığı için maça alınmadığı belirtildi.

19BUGÜN İSTANBULDA
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BUGÜN İSTANBUL'DA

Hatta Mbwana Samatta'nın THY'ye ait bir uçakla bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi. (Takvim)

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