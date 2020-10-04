Son dakika haberi: Transferi canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'den bir bomba daha..

ALTAY HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYDU İkinci penaltı kaçınca maçın skoru belli oldu. İlk geldiği günlerde kaleci Altay'a haksızlık yaptılar. Öyle dediler, böyle dediler. Altay her geçen gün daha da üstüne koydu. Eksiklerini de kapatıyor. Büyük takımın kalesinde oynamak zordur. Zaten klasik şu cümle de vardır: İyi bir kaleci eğer bir takım şampiyon olacaksa en az 5-6 maçı kazandırmalıdır. Ama çok da fazla o kalecinin üzerine gidilmemelidir. Nasıl olsa o kazandırıyor diye. Onun da arada sırada hata yapmaya hakkı var. Hakem kötü maç yönetmedi. Karagümrük'ün ilk penaltısında VAR doğru devreye girdi. İki takımın da hakem için konuşacak fazla bir şeyi olmamalı.