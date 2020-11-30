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GeriFutbol Son dakika haberi | Papiss Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a şok tepki
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 11:12 | 

Son dakika haberi | Papiss Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a şok tepki

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Papiss Cisse, devre arasında oyundan çıkmıştı. Erol Bulut'un şaşırtan tercihine Cisse'nin eşi de tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti.

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50. dakikada Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Siyah-Beyazlılar, rakibini 15 yıl sonra deplasmanda yenerek tarihi bir zafere imza attı.

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Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son yendiğinde (17 Nisan 2005) yine 10 kişi kalmış ve mücadele yine 4-3 sona ermişti.

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Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyet sonrası Erol Bulut'un kadro ve değişiklik tercihleri yoğun eleştiri aldı.

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Bulut, Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Papiss Cisse'nin yerine ikinci devrenin başında Kemal Ademi'yi oyuna soktu.

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Senegalli yıldızın eşi Awa Diallo, maç sonu Erol Bulut'a tepki gösterdi.

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Awa Diallo Cisse, sosyal medya hesabından "Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi?" paylaşımını yaptı.

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Erol Bulut'un Cisse-Ademi değişikliği sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarından da yoğun eleştiri aldı.

9İŞTE CISSE DEĞİŞİKLİĞİ YORUMLARI
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İŞTE CISSE DEĞİŞİKLİĞİ YORUMLARI

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