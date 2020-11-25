Son Dakika Haberi | Lille'de Türk yıldızın gol şovu sonrası çılgın transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a şok...

FRANSA'YI SALLADI Lorient karşısında attığı gollerle ligde de şovuna devam eden milli futbolcumuz, Lille formasıyla ilk 11 başladığı son beş resmi maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, bu müsabakalara 8 gol ve 2 asist sığdırmıştı.