Son Dakika Haberi | Lille'de Türk yıldızın gol şovu sonrası çılgın transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a şok...
Lille'de Türk yıldızlar attıkları gollerle dikkat çekmeye devam ediyor. İki oyuncunun performansı sonrası yapılan sürpriz bir plan ortaya çıktı.
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Lille'de forma giyen milli futbolcularımız gösterdikleri performansla Fransa'yı sallamaya devam ediyor.
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TARİHE GEÇMİŞTİ AMA...
Yusuf Yazıcı son iki UEFA Avrupa Ligi maçında hat-trick yaparak tarihe geçmişti.
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FRANSA'YI SALLADI
Lorient karşısında attığı gollerle ligde de şovuna devam eden milli futbolcumuz, Lille formasıyla ilk 11 başladığı son beş resmi maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, bu müsabakalara 8 gol ve 2 asist sığdırmıştı.
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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ikilisi, Lille'in Kasım ayı içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ligue 1'de attığı 10 golün tamamında rol oynamıştı.
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KASIM AYINDA ŞOV
Kasım ayında oynanan 4 maçta Burak Yılmaz'dan 2 gol ve 1 asistlik performans gelirken, Yusuf Yazı ise 5 gol ve 2 asistle adeta şov yapmıştı.
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Ligue 1 ekibi Lille, Mehmet Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın etkileyici performanslarının ardından harekete geçme kararı aldı.
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Türkiye'den Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Fransız ekibi, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Altınordu'dan genç isimleri takibe aldı
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LILLE'DEN YENİ PLAN...
Ajansspor'un haberine göre; Lille kulübü yetkilileri Eskişehirspor'dan Buğra Çağlıyan, Bilal Ceylan ve Altınordu'dan Berke Kılıç'ı özel olarak takip ediyor.
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Lille'nin izlediği oyuncular listesinde Buğra Çağlıyan dışında Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan, Altınordu'dan Berke Kılıç ve Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan isimleri de yer alıyor.
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Ayrıca Ligue 1 ekibi, Bursaspor forması altında yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çeken ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği Ali Akman'ı da takibine aldı.