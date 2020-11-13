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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İlk teklifi reddetmişti ama...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 19:37 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İlk teklifi reddetmişti ama...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

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Yaz transfer döneminde orta sahaya beklenen takviyeyi yapmayan Galatasaray, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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Jean Michael Seri ve Mario Lemina ayrılıklarının ardından kadroya Etebo dışında orta saha takviyesi yapmayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu istiyor.

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Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen ve imzaları en kısa sürede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray resmen harekete geçti.

4İLK HEDEF BELİRLENDİ
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İLK HEDEF BELİRLENDİ

Teknik Direktör Fatih Terim, orta saha transferi için ilk hedefini belirledi ve yönetime bildirdi.

5SALİH UÇANI İSTİYOR
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SALİH UÇAN'I İSTİYOR

Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray, Alanyaspor’da forma giyen ve özellikle son iki sezondur ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üstüne çeken Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor.

6İLK TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI
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İLK TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Salih Uçan, Alanyaspor'a transferi öncesinde "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" açıklamasıyla sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını duyurmuştu.

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Sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için bir kez daha harekete geçtiği ve bu transferi devre arasında bitirmeyi planladığı belirtildi.

8GALATASARAYIN RADARINA GİRDİ
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GALATASARAY'IN RADARINA GİRDİ

Alanyaspor’da gösterdiği performansın ardından takımın değişilmezlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki oyuncu, böylelikle Galatasaray’ın radarına da girmiş oldu.

9FENERBAHÇEDEN SONRA...
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FENERBAHÇE'DEN SONRA...

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üstünde toplayan Salih Uçan, 2012/2013 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

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İki sezon sarı-lacivertli formayı terleten orta saha oyuncusu, ardından İtalyan devi Roma’nın yolunu tutmuştu. Roma’da geçirdiği iki sezonun ardından yeniden Fenerbahçe’ye dönen Uçan, 1 sezon daha burada oynadıktan sonra sırasıyla Sion ve Empoli takımlarında top koşturmuştu.

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Alanyaspor'da bu sezon 8 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısında bulunmadı.

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