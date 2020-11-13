Son Dakika Haberi | Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İlk teklifi reddetmişti ama...

Yaz transfer döneminde orta sahaya beklenen takviyeyi yapmayan Galatasaray, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
2
Abone Ol
Jean Michael Seri ve Mario Lemina ayrılıklarının ardından kadroya Etebo dışında orta saha takviyesi yapmayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu istiyor.
3
Abone Ol
Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen ve imzaları en kısa sürede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray resmen harekete geçti.
4
Abone Ol
İLK HEDEF BELİRLENDİ
Teknik Direktör Fatih Terim, orta saha transferi için ilk hedefini belirledi ve yönetime bildirdi.
5
Abone Ol
SALİH UÇAN'I İSTİYOR
Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray, Alanyaspor’da forma giyen ve özellikle son iki sezondur ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üstüne çeken Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor.
6
Abone Ol
İLK TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI
Salih Uçan, Alanyaspor'a transferi öncesinde "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" açıklamasıyla sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını duyurmuştu.
7
Abone Ol
Sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için bir kez daha harekete geçtiği ve bu transferi devre arasında bitirmeyi planladığı belirtildi.
8
Abone Ol
GALATASARAY'IN RADARINA GİRDİ
Alanyaspor’da gösterdiği performansın ardından takımın değişilmezlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki oyuncu, böylelikle Galatasaray’ın radarına da girmiş oldu.
9
Abone Ol
FENERBAHÇE'DEN SONRA...
Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve burada gösterdiği performans ile dikkatleri üstünde toplayan Salih Uçan, 2012/2013 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
10
Abone Ol
İki sezon sarı-lacivertli formayı terleten orta saha oyuncusu, ardından İtalyan devi Roma’nın yolunu tutmuştu. Roma’da geçirdiği iki sezonun ardından yeniden Fenerbahçe’ye dönen Uçan, 1 sezon daha burada oynadıktan sonra sırasıyla Sion ve Empoli takımlarında top koşturmuştu.
11
Abone Ol
Alanyaspor'da bu sezon 8 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısında bulunmadı.