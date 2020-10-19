Son dakika haberi | Fransa'da Türk rüzgarı esti! Hayran kaldılar ve o yorum: Türk Canavar...

GOLÜN ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ Fransızların bir diğer prestijli spor yayını France Football ise Burak Yılmaz'ın attığı golün detaylarına odaklandı. Yazıda, "o topu takip etmek ve oradan düzgün vuruş yapmak çok zordu ancak Türk oyuncu, bu sezonki üçüncü golünü attı" denildi.