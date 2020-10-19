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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 00:52 | 

Son dakika haberi | Fransa'da Türk rüzgarı esti! Hayran kaldılar ve o yorum: Türk Canavar...

Lille'de forma giyen milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Fransa'yı salladı...

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1GOLE BOĞDULAR
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GOLE BOĞDULAR

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in damga vurduğu maçta Lille, Lens'i gole boğdu. İşte Fransızların konuştuğu tarihi gece...

2BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR
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BURAK YILMAZ DURDURULAMIYOR

Milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında ligin yeni ekiplerinden Lens'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.

3KRAL 3TE 3, ZEKİ ASİST YAPTI
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KRAL 3'TE 3, ZEKİ ASİST YAPTI

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan 35 yaşındaki golcü, son 3 maçta, 3 kez ağları havalandırarak şova devam etti. 47'nci dakikada Zeki Çelik'in asistiyle topu ağlara gönderen Bamba, farkı 2ye yükseltti. 69'uncu dakikada Jonathan Ikone, attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

4BU KEZ YUSUF SAHNEDE
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BU KEZ YUSUF SAHNEDE

Oyuna 76'ncı dakikada Luiz Araujo'nun yerine dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 79'uncu dakikada attığı golle skoru belirledi: 4-0. Müsabakanın 76. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, tam 163 saniye sonra fileleri havalandırmış oldu.

5FRANSIZLAR MEST OLDU
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FRANSIZLAR MEST OLDU

Fransız basını, Lille'in Lens karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in performanslarına ayrı birer parantez açtı. Her iki futbolcu haftanın 11'ine giremese de performanslarından övgüyle bahsedildi.

6LEQUIPE AYRI PARANTEZ AÇTI
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L'EQUIPE AYRI PARANTEZ AÇTI

L'Equipe, "Zeki Çelik, André, Luiz Araujo ve Burak Yılmaz'ın da haftanın 11'ine seçilmesi beklenebilirdi. Ancak onların yerine takım arkadaşları Jose Fonte, Renato Sanches ve Jonathan Bamba bu kadroya seçildi." ifadelerini kullandı.

7GOLÜN ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
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GOLÜN ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fransızların bir diğer prestijli spor yayını France Football ise Burak Yılmaz'ın attığı golün detaylarına odaklandı. Yazıda, "o topu takip etmek ve oradan düzgün vuruş yapmak çok zordu ancak Türk oyuncu, bu sezonki üçüncü golünü attı" denildi.

8DERBİ ÖNCESİ YAZILMIŞTI
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DERBİ ÖNCESİ YAZILMIŞTI

France Football, Burak Yılmaz'a derbi öncesinde de geniş yer ayırmıştı. Mücadele öncesindeki analizde deneyimli oyuncunun Türkiye'deki derbi tecrübelerine dikkat çekilmiş ve maçta kilit rol oynayacağı tahminin bulunulmuştu.

9TÜRK CANAVAR BURAK YILMAZ
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TÜRK CANAVAR BURAK YILMAZ

Türk Canavar Burak Yılmaz başlıklı söz konusu analizde, "Kuzey Derbisi mi? İstanbul düellolarına alışmış birini korkutmaya yetmez. Lille, komşusu Lens'le karşılaşmadan önce Burak Yılmaz'a güvenebileceğini biliyor." denilmişti.

10GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
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GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

Fransız medyası ve takımının güvenini boşa çıkarmayan Burak Yılmaz, derbide gol perdesini açan isim oldu ve analizler doğru çıktı.

11NE KADAR SÜRE ALDILAR
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NE KADAR SÜRE ALDILAR

Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65'inci dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı. Yusuf Yazısı ise 76. dakikada Luiz Araujo'nun yerine oyuna dahil olduktan sonra son düdüğe kadar sahada kaldı.

12HAFTAYI LİDER KAPATTILAR
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HAFTAYI LİDER KAPATTILAR

Konuk ekipte 57'nci dakikada Jonathan Gradit ve 75'inci dakikada Clement Michelin kırmız kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 17'ye çıkartan Lille, 7'nci haftayı lider tamamladı.

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