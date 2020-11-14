Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 19. transfer bombası!
Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu ocak ayında takıma katmak için düğmeye bastı.
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Süper Lig'e verilen milli arada 9. haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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8. haftada sahasında Konyaspor'a yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları erken başladı.
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18 FUTBOLCU TRANSFER EDİLMİŞTİ
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Fenerbahçe, sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapmıştı.
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Jose Sosa, Mbwana Samatta, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Diego Perotti gibi flaş isimler dahil olmak üzere tam 18 oyuncuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe, ocak ayında da birkaç takviye yapmayı planlıyor.
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ÖNCELİK KANAT TRANSFERİ
TFF'nin 5 Ocak 2021'de başlayacağını açıkladığı ikinci transfer ve tescil dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliği ise kanat transferi...
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Enner Valencia'dan bir türlü verim alamayan Kanarya, Ekvadorlu futbolcunun yerine mutlaka bir takviye yapmak istiyor.
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EMRE BELÖZOĞLU, YARMOLENKO'YU İSTİYOR
Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun en çok ilgisini çeken oyuncu, West Ham United'da yedek kalan Andriy Yarmolenko oldu.
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KİRALIK OLARAK GELECEK
31 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusunun ara transferde kiralanması için koşullar araştırılmaya başlandı.
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Belözoğlu, Ukraynalı futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağlamasını da önemli bir avantaj olarak görüyor.
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İNGİLİZ BASINI DA DUYURDU
İngiliz basınından TBRFootball.com sitesinde Tom Procter imzalı haberde; Ukraynalı oyuncunun, Said Benrahma'nın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlandığı hatırlatılarak, West Ham'ın teklif gelmesi halinde Yarmolenko'nun Fenerbahçe'ye gitmesine izin verebileceği yazıldı.
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OCAK AYINDA İMZALAR ATILACAK
Sarı-lacivertlilerin kış transfer döneminin resmen başlamasının ardından Yarmolenko ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?
23 Ekim 1989'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde dünyaya gelen Andriy Yarmolenko, futbola Yunist Chernigiv altyapısında başladı. Ukrayna'nın Desna Chernigiv takımının altyapısında da forma giyen yıldız futbolcu, 2006 yılında aynı takımla resmi sözleşme imzalayarak profesyonel futbol yaşantısına adım attı.
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Ocak 2007'de 250 bin Euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer olan Yarmolenko, Ukrayna ekibinin formasını 9 sezon terlettikten sonra 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.
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Bundesliga ekibinde yalnızca bir sezon top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi West Ham United'a gönderildi. Bu sezon West Ham'da forma şansı bulmakta zorlanan Yarmolenko, çıktığı 8 maçta 367 dakika süre aldı ve 2 gol, 3 asist üretti.
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Ukrayna Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 92 maçta 38 gol attı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Andriy Yarmolenko'nun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.