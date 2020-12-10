Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan flaş itiraflar ve Şenol Güneş'e mesaj!
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçında yaptığı kurtarışlar ve Beşiktaş derbisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
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İşte Altay Bayındır'ın sözleri;
Eleştirilere kızmıyorum. 7'den 70'e, herkesin elinde telefon var. Herkes yorumlarını düşünerek veya düşünmeyerek paylaşabiliyor. Yenildiğimiz ve yendiğimiz maçların ardından çıkan yorumlar bambaşka. Buradan durumu anlayabiliriz.
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Sosyal medyada yazılanlara çok bakmıyorum. Sosyal medya hesaplarım var ama içli dışlı değilim, çok bakmıyorum.
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KAPTAN OLMAYA GEREK YOK
Tüm takım arkadaşlarımla iletişimim çok iyi. Genç bir oyuncuyum. Genç olmanın avantajı ve dezavantajı oluyor, ben avantajlarını görüyorum. Kalecinin oyunu yönlendiren, lider vasfı olması gerekiyor. Bunun için kaptan olmaya gerek yok
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Denizlispor maçında doluluk vardı, enerji patlaması oldu verdiğim reaksiyonda. Çok önemli 3 puandı, alamadığımız takdirde farklı bir rüzgar olacaktı. Gökhan abi, maçtan önce oyuncular arasında bir toplantı yaptı.
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DENİZLİSPOR'UN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİLDİ
Bizim işimiz saha içinde performans sergilemek. Denizlispor'un yaptığı paylaşım doğru değildi, ortam kızıştı. 3 puan aldığımız için mutluyuz.
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Derbide konsantrasyon eksikliği yaşadığımı düşünmüyorum. Erken gol yedikten sonra bir takımın enerjisini sürdürebilir halde tutması zor oluyor. 2. golü yememiz, bizi biraz düşürdü ama oyuna ortak olma şansımız vardı. O maç böyle bitti. O haftadan ders aldık
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Yeni penaltı kuralı zorluyor. Çizgide durmak, kurtarış ihtimalini azaltıyor. Kaleciyi zorlayan bir pozisyon. Bir adım öne aldığında daha rahat topa gidebiliyorsun ama onu beynimize enjekte edince bir ayak daima çizgide kalıyor
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KAHRAMAN OLMAK 3 PUAN GETİRMİYOR
Kahraman olmak 3 puanı getirmiyor. İşimizi en iyi şekilde yapıp takıma katkı sağlamak benim için her maçın ana fikri.
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Milli takım için her zaman hazırım. Hocalarımızın kafalarındaki plan ve uygulama önemli. Bizim de bu planda yer alabilmemiz için uygun konumda olmamız gerekir diye düşünüyorum. Şans geldiğinde de elimden geleni yaparım.
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MAÇ AYRIMI YAPMIYORUM
Yenildiğinde tabii ki moralin bozuluyor ve çevrendeki insanlara yansıtıyorsun. Bir yeri çok benimsediğinde, herhangi bir kötü durumda bu senin hayatını tamamen etkiliyor. Benim için maç ayrımı yok. Hiçbir maçı ayırmıyorum