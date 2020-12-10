Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan flaş itiraflar ve Şenol Güneş'e mesaj!

MAÇ AYRIMI YAPMIYORUM Yenildiğinde tabii ki moralin bozuluyor ve çevrendeki insanlara yansıtıyorsun. Bir yeri çok benimsediğinde, herhangi bir kötü durumda bu senin hayatını tamamen etkiliyor. Benim için maç ayrımı yok. Hiçbir maçı ayırmıyorum