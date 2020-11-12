Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Beşiktaşlı Dorukhan Toköz kararını verdi! Yeni takımı duyuruldu

BAŞKAN ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak ''Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız.'' demişti.