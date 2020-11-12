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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Beşiktaşlı Dorukhan Toköz kararını verdi! Yeni takımı duyuruldu
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Futbol
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 19:10 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Beşiktaşlı Dorukhan Toköz kararını verdi! Yeni takımı duyuruldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün yaptığı transfer anlaşması canlı yayında duyuruldu.

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Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz, transferi konusunda kararını verdi.

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Henüz siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme uzatmayan Dorukhan için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilmişti.

3BAŞKAN ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI
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BAŞKAN ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak ''Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız.'' demişti.

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Ozan Tufan'ın, ödül töreninde "Doruk da burada, kardeşimle zaten her gün beraberiz. Her gün görüşüyoruz farklı takımlarda olsak bile. Benim gönlüm Ozan'dan yana'' şeklinde ifadeleri dikkat çekmişti.

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Dorukhan Toköz'ün de "Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için" ifadeleri, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddialarını beraberinde getirmişti.

6GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ
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GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ

Yaz transfer döneminde kadroya beklenen hamleleri yapamayan Galatasaray'ın da Dorukhan Toköz için devreye girdiği kaydedilmişti.

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Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in, Dorukhan'ı ısrarla istediği ve ocak ayında kadroya katılması için talepte bulunduğu gündeme gelmişti.

8BEŞİKTAŞ ONAY VERECEKTİ AMA...
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BEŞİKTAŞ ONAY VERECEKTİ AMA...

Beşiktaş'ın Emre Akbaba artı bir miktar para karşılığında Dorukhan'ın Galatasaray'a transferine onay vereceği iddia edilmişti.

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Dorukhan Toköz'ün nasıl bir tercihte bulunacağı merak edilirken A Spor'un canlı yayınında milli oyuncunun yeni adresi duyuruldu.

10FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
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FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Haberde Dorukhan'ın yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaştığı ve transferin noktalandığı belirtildi.

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Bu sezon Beşiktaş'ta 9 maçta forma giyen ve 580 dakika sahada kalan Dorukhan, 1 asist yaptı.

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Bu gelişmelerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

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Buna göre; 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

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