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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 10:41 | 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ağır ceza almıştı! Galatasaray...

Derbinin ardından tartışma konusu oldu. Futbolseverler bu sorunun cevabını merak ediyor. Galatasaray'a nasıl bir ceza gelecek?

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Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbi maçta ilginç bir olay yaşandı.

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Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelenin 7. dakikasında sahaya meşale atıldı.

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Bu durum sahadaki futbolcularla birlikte televizyonda maçı seyreden futbolseverleri de bir hayli şaşırttı.

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‘Paraşütlü meşale’ şeklinde saha dışından atılan meşale nedeniyle oyun bir süre durdu.

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Maçın hakemi Ali Palabıyık, meşalenin saha dışına alınmasının ardından oyunu tekrar başlattı.

6FENERBAHÇE AĞIR CEZA ALMIŞTI
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FENERBAHÇE AĞIR CEZA ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin 21 Şubat 2013’te BATE Borisov ile oynadığı ve cezası nedeniyle seyirci alınmayan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, stat dışından paraşütle atılan meşaleler yüzünden bir dakika durdurulmuştu.

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Bunun üzerine UEFA sarı lacivertli takımı 1 yıl Avrupa’dan men etmiş ancak cezayı 2 yıl ertelemişti.

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UEFA ayrıca 1 maç daha seyircisiz oynama ve 80 bin Euro para cezası kesmişti.

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Galatasaray'ın da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

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Nasıl bir ceza çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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FATİH TERİM, FENERBAHÇE DERBİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

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