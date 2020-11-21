Son dakika haberi | Batuhan Karadeniz'den Survivor' sorusuna olay cevap! Beşiktaş hayalini açıkladı

"ÇOK TAKIM DEĞİŞTİRMEYİ BEN DE İSTEMEM" Batuhan Karadeniz sözlerini şu şekilde tamamladı:"2.Lig'de çok fazla futbol oynanmıyor. Takımlar futbol oynamaktan ziyade mücadele etmeye çalışıyorlar. Süper Lig tamamen pozisyon ve mevkiler üzerinden ilerliyor. TFF 1.Lig bu ikisinin karışımı diyebiliriz. TFF 1.Lig bence en zorlu lig. Orada sadece mücadele etmek yetmiyor, taktik ve teknik de gerekiyor. Futbolun dili bir. Hangi takımda forma giyersiniz giyin iki tane kale var bir tane yeşil saha var. Benim işim gol atmak. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Çok takım değiştirdiğime dair eleştiriler alıyorum. Ben de istemem ama bazen şartlar takım değiştirmemizi gerektiriyor. Ev taşımak falan cidden sıkıntılı işler. Bir takımda 3 yıl forma giyerim diye gidiyorsun ama 3 ay bile kalamıyorsun. Bizim işimizin içerisinde olabilen durumlar.