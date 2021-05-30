Son Dakika Haberi... Alexander Sörloth için son karar verildi! Trabzonspor ve Fenerbahçe... Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışı...

G.SARAY'DAN ORTA SAHAYA İKİ HAMLE Orta sahaya takımı taşıyabilecek, net bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, Cheikhou Kouyate ve Paulinho'yu gündemine almıştı. Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdüren Aslan, Senegalli futbolcuyla da pazarlıklara başladı. Karantina kısıtlamaları nedeniyle Brezilya'dan, Çin'e dönemeyen Paulinho da takımı Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Cim Bom da Sambacı'nın bu fikrini hayata geçirmesini bekliyor. Paulinho bonservisini eline alırsa Galatasaray temaslarını yoğunlaştıracak.(Fanatik)