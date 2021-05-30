Son Dakika Haberi... Alexander Sörloth için son karar verildi! Trabzonspor ve Fenerbahçe... Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışı...
Son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle transfer çalışmaları hız kazanırken, dört büyükler ve diğer takımlar sürpriz hamleler yaptı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürerken Galatasaray'da seçime rağmen hamlelerini yapmaya devam ediyor. Trabzonspor ise yeni sezon öncesi şampiyonluk kadrosu kurmaya hedefliyor. Günün transfer haberlerini sizler için derledik
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BEŞİKTAŞ'TAN GOLCÜ HAMLESİ
Beşiktaş, golcü operasyonuna devam ediyor. Son olarak Diego Costa’nın üzerine yoğunlaşan yönetim, Chelsea’yle kontratı biten Giroud ve boşa çıkan Benteke’yi de zorluyor. Crystal Palace’la sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Christian Benteke, İngiliz ekibinden yeni kontrat teklifi gelmesine rağmen geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.(Fanatik)
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TRANSFERİ İÇİN GELİYOR
Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Kenan Karaman, ayrılığı resmen açıklarken Beşiktaş yönetimi de milli yıldızla temasları hızlandırdı. Siyah-beyazlıların 800 bin Euro artı bonus teklifine karşılık 1.2 milyon Euro isteyen 27 yaşındaki golcünün menajeri İstanbul'a davet edildi. Orta yolu bulmak isteyen Beşiktaş, transferi 1 hafta içerisinde noktalamayı hedefliyor. Kenan Karaman'la Galatasaray da ilgileniyor(Sabah)
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VISCA, F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Başakşehir'le sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Visca, kariyerinde bir değişikliğe gitmek istiyor. Fenerbahçe, 31 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isterken, Boşnak yıldız da Kanarya'ya gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Başkanlar Ali Koç ile Göksel Gümüşdağ'ın samimiyetleri, Başakşehir'de daha önce forma giyen Emre Belözoğlu faktörü de, Visca'da mutlu sona ulaşılması yolunda güçlü faktörler olarak dikkat çekiyor.(Fanatik)
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ROSIER'İN ALTERNATİFİ BELLİ
Spor Arena / İsmail Er - Sağ bek için Rosier’i yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş da Costa’yı da radarına aldı. Çifte kupalı sezonda yüksek verim aldığı Rosier için Sporting ile görüşen Beşiktaş, olumsuz bir durumda alternatifini de hazırladı. Siyah beyazlıların, Mainz’da kiralık oynayan Danny da Costa’yı transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi.
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G.SARAY'DAN ORTA SAHAYA İKİ HAMLE
Orta sahaya takımı taşıyabilecek, net bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, Cheikhou Kouyate ve Paulinho'yu gündemine almıştı. Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdüren Aslan, Senegalli futbolcuyla da pazarlıklara başladı. Karantina kısıtlamaları nedeniyle Brezilya'dan, Çin'e dönemeyen Paulinho da takımı Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Cim Bom da Sambacı'nın bu fikrini hayata geçirmesini bekliyor. Paulinho bonservisini eline alırsa Galatasaray temaslarını yoğunlaştıracak.(Fanatik)
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MURIQI DEDİKODULARI ALEVLENDİ
Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in sarı lacivertli ekibe döneceği yolundaki dedikodular, yıldız oyuncunun menajer değişikliğiyle yepyeni bir boyut kazandı. Kosovalı futbolcunun Haluk Canatar’dan ayrılarak Mirsad Türkcan’ın sahibi olduğu FutureBall’a geçmesi ‘Acaba bu, Fenerbahçe’ye dönüşünün işaret fişeği mi?’ sorularını akla getirirken İtalya kaynakları ise bu ihtimalin şimdilik ‘sıfır’ olduğunu belirttiler.
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GEDSON'UN YERİ DOLUYOR
Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı takım, kiralık sözleşmesi sona eren ve takımı Benfica'ya dönen Gedson Fernandes'in yerine daha önce de gündeme gelen İsmaila Coulibaly'yi düşünüyor.
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SORLOTH İÇİN KARAR VERİLDİ
Leipzig’in yeni hocası Jesse Marsch’ın gelecek sezonki forvet planlaması masaya yatırıldı. Bundesliga ekibinin Sörloth'u kiralık göndermeyi düşündüğü ve Trabzonspor’un ciddi şekilde devrede olduğu yazıldı. Sörloth’un kariyerinin en başarılı dönemini Trabzon’da geçirdiği vurgulandı. Leipzig’in de Norveçli forveti yeniden özgüven kazanabileceği yani düzenli oynayabileceği bir lige ve takıma vermek istediği yazıldı
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MONACO İLE UĞURCAN PAZARLIKLARI
Monaco, başarılı file bekçisi için 12 milyon Euro bonservis ve Onyekuru’yu önerdi. 20 milyon Euro’dan kapı açan bordo-mavililer ise yanında Fode Ballo’yu istedi(Sabah)
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FALCAO'NUN MENAJERİNE TAM YETKİ
Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek sakatlıkları gerekse yüksek maliyetiyle gündemden düşmeyen Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, bonuslarla beraber yıllık 7 milyon Euro'yu bulan ücreti nedeniyle Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmaya karar verdi ve menajerine tam yetki verdi.( A Spor)