Son dakika haberi | Acun Ilıcalı'dan corona virüsü yenen Fatih Terim sözleri! "Beraber yaptığımız tatillerden..."
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı; Fenerbahçe, Fatih Terim ve futbol gündemi hakkında konuştu.
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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayınlarla da futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.
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Tüm dünyayı saran corona virüs nedeniyle Süper Lig dahil birçok ülkede futbol organizasyonları askıya alınırken, futbol camiası hastalığa karşı birlik mesajı vermeye devam ediyor.
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Futbolla yakından ilgilenen ve sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün yayıncı kuruluşun canlı yayınına katıldığı programda, liglerin geleceği hakkında yorumda bulunurken, bugün de sosyal medya hesabından konuştu.
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FUTBOLDAN UZAK KALMIYOR
Kendine Dominik'te ufak çaplı bir lig kurduğunu belirten Ilıcalı, "Benim, oyunlara karşı olan merakımı biliyorsunuz. Burada hemen ufak çaplı bir lig kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak giderebiliyoruz. Burada çıkışlar kapatıldı zaten. Biz de burada kendi dünyamızı kurduk diyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.
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SÜPER LİG İÇİN ÖNERİ...
Corona virüs nedeniyle ertelenen Süper Lig hakkında da önerine bulunan Ilıcalı, "Ağustosun biraz erkeninde ligi başlatmak, eylülün ortasına doğru ligi bitirmek. 15 gün ara ve yeni sezonun başlaması uygun olur diye düşünüyorum." demişti.
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Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol camiasına birlik mesajı gönderen Ilıcalı, corona virüsü yenen Fatih Terim'le ilgili de konuştu.
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Corona virüse yakalanan, bir süre hastanede tedavi gören ve taburcu edildikten sonra hastalığı tamamıyla yenen Fatih Terim hakkında "Beraber çok şey paylaştık," diyen Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü.
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"TERİM'LE BÜYÜK BİR GEÇMİŞİMİZ VAR"
"Beraber çok şey paylaştık, beraber yaptığımız tatillerden, ailece görüşmelerimize kadar büyük bir geçmişimiz var."
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"AVRUPA'DA BEŞİKTAŞ'I ÖLÜMÜNE DESTEKLİYORUM"
Kendisinin sıkı bir Fenerbahçeli olmasına karşın diğer Türk kulüplerini de her zaman desteklediğini belirten Ilıcalı, "Beşiktaş camiasında Emre Kocadağ var onun dışında futbolcuları saymakla bitmez, rahmetli babam Beşiktaşlıydı. Avrupa kupalarından ölümüne Beşiktaş'ı destekliyorum. Ofiste de sağım solum Beşiktaşlı; ama biz Fenerbahçeliyiz. Ve takımıza gönül verdik." şeklinde konuştu.
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"CİDDİ FENERBAHÇELİYİM AMA..."
"Ben küçüklükten beri Fenerbahçe maçlarını hiç kaçırmadım. Avrupa Kupası maçını 15 sene oldu Fenerbahçe'nin. Ciddi Fenerbahçeliyim ama onun dışında da bütün takımları seven, bütün takımların da her zaman bana dokunmasını isteyen bir Fenerbahçeliyim."
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"F.BAHÇE İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARIM"
"Futbol bizi birleştirsin, bunun muhabbetini yapalım. Beraber maç seyredelim. Ama tabii ki ben Fenerbahçeliyim ve her zaman başkanımız istediğinde hep yanındayım ve elimden ne gelirse de yaparım. Herkes de kendi takımı için yapsın zaten..."