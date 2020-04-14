Son dakika haberi | Acun Ilıcalı'dan corona virüsü yenen Fatih Terim sözleri! "Beraber yaptığımız tatillerden..."

"F.BAHÇE İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARIM" "Futbol bizi birleştirsin, bunun muhabbetini yapalım. Beraber maç seyredelim. Ama tabii ki ben Fenerbahçeliyim ve her zaman başkanımız istediğinde hep yanındayım ve elimden ne gelirse de yaparım. Herkes de kendi takımı için yapsın zaten..."