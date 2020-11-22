Son Dakika | Gökhan Akkan inanılmaz hatanın ardınan gözyaşlarını tutamadı

3. dakikadaki Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rayane, topu Sackey'e bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 10. dakikada Rayane'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasına, altıpas içinde yükselen Akintole'nin kafa vuruşunda top auta gitti.
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İLK GOL RİZE'DEN
12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Diouf'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Hatayspor ağlarına gitti: 0-1.
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ŞUT GOLÜ GETİRDİ
35. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
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MİSAFİR TAKIM BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ
64. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Baiano'nun düşürülmesi sonrası kazanılan serbest atışı sağ kanatta ceza sahası dışından kullanan Boldrin, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-2.
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İNANILMAZ HATA GOLÜ GETİRDİ
90 7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı.
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Pozisyonu takip eden Boupendza, bu hatayı iyi değerlendirerek meşin yuvanlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.
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Yaptığı büyük hata sonrası Çaykur Rizespor, 3 puandan olurken, milli kaleci Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı.