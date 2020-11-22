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GeriFutbol Son Dakika | Gökhan Akkan inanılmaz hatanın ardınan gözyaşlarını tutamadı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 18:04 | 

Son Dakika | Gökhan Akkan inanılmaz hatanın ardınan gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Rizespor'un karşılaştığı maça, kaleci Gökhan Akkan'ın yaptığı hata ve gözyaşları damga vurdu.

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1HATAY GOL YAKLAŞTI
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HATAY GOL YAKLAŞTI

3. dakikadaki Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rayane, topu Sackey'e bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 10. dakikada Rayane'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasına, altıpas içinde yükselen Akintole'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

2İLK GOL RİZEDEN
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İLK GOL RİZE'DEN

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Diouf'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Hatayspor ağlarına gitti: 0-1.

3ŞUT GOLÜ GETİRDİ
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ŞUT GOLÜ GETİRDİ

35. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

4MİSAFİR TAKIM BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ
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MİSAFİR TAKIM BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

64. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Baiano'nun düşürülmesi sonrası kazanılan serbest atışı sağ kanatta ceza sahası dışından kullanan Boldrin, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-2.

5İNANILMAZ HATA GOLÜ GETİRDİ
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İNANILMAZ HATA GOLÜ GETİRDİ

90 7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı.

6GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Pozisyonu takip eden Boupendza, bu hatayı iyi değerlendirerek meşin yuvanlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

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Yaptığı büyük hata sonrası Çaykur Rizespor, 3 puandan olurken, milli kaleci Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı.

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