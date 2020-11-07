Son Dakika | Gaziantep FK maçÄ±ndan sonra olay oldu! Adem Ljajic...
BaÅŸta HÃ¼rriyet Gazetesi yazarlarÄ± GÃ¼ntekin Onay ve Orhan Uluca olmak Ã¼zere spor yazarlarÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 maÄŸlup olduÄŸu mÃ¼cadeleyi deÄŸerlendirdi.
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GÃœNTEKÄ°N ONAY: SORUNLAR DAÄž GÄ°BÄ°
BeÅŸiktaÅŸâ€™ta â€˜TaÅŸlar yerine oturuyorâ€™ derken dÃ¼n akÅŸam Gaziantepâ€™te sezon baÅŸÄ±ndaki olumsuz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcularÄ±n acemice hatalarÄ± sonucu, gol atmak iÃ§in hemen hemen hiÃ§bir ÅŸey yapmayan Gaziantep 2 gol buldu. Ä°lk golde Monteroâ€™nun hatasÄ± var ancak kaleci Ersin, Ã§ok yavaÅŸ gelen ve kÃ¶ÅŸeye gitmeyen bir topu Mirallasâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼ Ã§eldi. Ãœzerine de hatalÄ± bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸla oyundan atÄ±ldÄ±. Ersin henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±nda; hata yapa yapa yapmamayÄ± Ã¶ÄŸrenecek. Ancak iki genÃ§ kaleci de geliÅŸmiyor.
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12 GOLÃœN 7â€™Si YENMEZDiÂ
Eski kaleci dostlarÄ±ma soruyorum, iki kalecinin de sÄ±klÄ±kla duruÅŸ hatasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n mevcut durumda kaleci transferi yapmasÄ± sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iyi bir kaleci antrenÃ¶rÃ¼ne ihtiyacÄ± var. Geride kalan maÃ§larda kalede, bÄ±rakÄ±n iyi bir kaleciyi, vasat bir kaleci performansÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ yediÄŸi 12 golÃ¼n en az 7 tanesini yemezdi. MaÃ§ baÅŸÄ±na rakiplerine ortalama sadece 1 pozisyon veren ve bu alanda lig lideri olan takÄ±m 7 maÃ§ta 12 gol yiyorsa kaleye hemen hemen her gelen top golle sonuÃ§lanÄ±yorsa 3 direÄŸin arasÄ±nda ciddi sorunlar var demektir.
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LARIN GOL ATIYOR AMA...Â
10 kiÅŸiyle 1-1â€™i bulmuÅŸken bu kez de Vidaâ€™nÄ±n hediyesi ile maÃ§ 2-1â€™e geldi. Kalede ve defansta bireysel hatalar varken BeÅŸiktaÅŸ ofansif bÃ¶lgede de ciddi derecede yaratÄ±cÄ±lÄ±k sorunu yaÅŸÄ±yor. Larin gol atÄ±yor atmasÄ±na da oyuna hiÃ§ katkÄ±sÄ± yok. KanadalÄ± futbolcu adam eksiltmez, pasÃ¶r deÄŸil, kÄ±sÄ±tlÄ± bir tekniÄŸi var. Aboubakarâ€™da da gÃ¶rÃ¼nen o ki fiziksel bir ilerleme yok, santrforda yalnÄ±zlarÄ± oynuyor.
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TAKIMIN EN PAHALISI KENARDA
TakÄ±mÄ±n en pahalÄ± oyuncusu Ljajic kenarda oturuyor. sergen yalÃ§Ä±nâ€™Ä±n kendisini kazanmaya veya oynatmaya pek de niyeti yok. AranÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir ve FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± Ã¶ncesi dÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BeÅŸiktaÅŸâ€™a gÃ¶nÃ¼l verenleri endiÅŸelendirdi. Gaziantep akÄ±lcÄ± bir taktik ile kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. Bir cÃ¼mle de hakem yaÅŸar Kemal UÄŸurlu iÃ§in... VÃ¼cut dili, jest ve mimikleri negatif.
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ORHAN ULUCA
BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±ndaki onbiri bozmadan Gaziantep karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Geriye beÅŸli hat Ã§eken Sumudicaâ€™nÄ±n ekibi kendi yarÄ± sahasÄ±nda katÄ± savunma yaparak maÃ§a baÅŸladÄ±. Top ayaÄŸÄ±nda iken rakibin baskÄ±sÄ±nÄ± ensesinde hisseden siyah beyazlÄ±lar ilk yarÄ±da pozisyon Ã¼retmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.
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Zaman zaman iyi kontra ÅŸanslarÄ± olsa da topu rakipten kurtarÄ±p geniÅŸ alana geÃ§irmeyi baÅŸaramadÄ±. Bu noktada Ã¶zellikle OÄŸuzhanâ€™Ä±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda yaptÄ±ÄŸÄ± pas hatalarÄ± dikkat Ã§ekti. Dorukhanâ€™Ä±n rakip savunmadan kaptÄ±ÄŸÄ± top ile baÅŸlayan ve Larinâ€™in direÄŸe niÅŸanladÄ±ÄŸÄ± pozisyon BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na ilk devrenin tek ataÄŸÄ±ydÄ±. Larin ve Ghezzalâ€™Ä±n Ã§izgiye yakÄ±n oyunu Aboubakarâ€™Ä± yalnÄ±z bÄ±raktÄ± ve hÃ¼cum hattÄ± kendi iÃ§erisinde kopuk bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ortaya Ã§Ä±kardÄ±.
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Kendi yarÄ± sahasÄ±na toplanmÄ±ÅŸ rakibini kaleci GÃ¼nayâ€™Ä±n hÄ±zlÄ± degajlarÄ±yla oyun dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmayÄ± â€˜maÃ§ planÄ±â€™ haline getiren Gaziantep bunun meyvesini de almayÄ± baÅŸardÄ±. Bir degaj sonrasÄ± Monteroâ€™nun taÃ§a bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± topu hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kullanan Gaziantep topu aynÄ± hÄ±zla Dickoâ€™ya ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu oyuncunun, sakatlanan Welintonâ€™un yerine oyuna giren Monteroâ€™ya kurduÄŸu Ã¼stÃ¼nlÃ¼k Muhammetâ€™e ÅŸut imkanÄ±nÄ± ve Mirallasâ€™a da dÃ¶nen topu tamamlayarak ligdeki ilk golÃ¼nÃ¼ getirdi.
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ERSiNâ€™iN ACEMiLiÄži
Sergen YalÃ§Ä±n ikinci yarÄ±ya OÄŸuzhan ve Dorukhanâ€™Ä± Ã§Ä±karÄ±p Mensah ve Josef de Souzaâ€™yÄ± oyuna alarak baÅŸladÄ±. AtÄ±lan uzun topta Muhammet Demirâ€™e karÅŸÄ± kaleci Ersin acemice yaptÄ±ÄŸÄ± hata sonucu kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ ve BeÅŸiktaÅŸ 10 kiÅŸi kaldÄ±. Rosierâ€™in ortasÄ±nda Larinâ€™in attÄ±ÄŸÄ± gol siyah beyazlÄ±larÄ± umutlandÄ±rÄ±rken, golÃ¼n hemen arkasÄ±ndan Vidaâ€™nÄ±n tuttuÄŸu ve pozisyon Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olduÄŸu yerde Muhammetâ€™e gol vuruÅŸunu yaptÄ±rmasÄ± umutlarÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.
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Ã–nce Monteroâ€™nun Dicko karÅŸÄ±sÄ±nda aciz kalmasÄ±, ardÄ±ndan kaleci Ersinâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k hata ve son olarak Vidaâ€™nÄ±n yedirdiÄŸi gol sonucu maÄŸlubiyet kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±. BeÅŸiktaÅŸ savunmasÄ±nÄ±n arka arkaya yaptÄ±ÄŸÄ± bu hatalar sonrasÄ± puan almasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Gaziantep ise sert ve etkili savunma ile beraber iyi kontralar gerÃ§ekleÅŸtirerek 3 puanÄ± hak eden taraf oldu.
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ALÄ° GÃœLTÄ°KEN
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuna hafif etkili bir baÅŸlangÄ±cÄ± oldu. Hani bÃ¶yle eÅŸyanÄ±n Ã¼zerinden hafifeÃ§e tozu almak gibi kÃ¼Ã§Ã¼k bir hÃ¼cum rÃ¼zgarÄ± estirdi. Ama bu rÃ¼zgar kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. 15. dakikadan sonra oyun kendi iÃ§erisinde daha duraÄŸan bir dengeye yerleÅŸti. Bunda Gaziantep'in doÄŸal olarak yaptÄ±ÄŸÄ± savunmanÄ±n etkisi bÃ¼yÃ¼k. SavunmayÄ± 5'li oynayan, kendi yarÄ± alanÄ±nda kalabalÄ±k kalan bir takÄ±m olarak BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilk yarÄ±da pozisyon bulmasÄ±nÄ± engellediler. Bariz olarak gÃ¶rÃ¼len oyun dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri kontradan, Dicko Ã¼zerinden pozisyon bulmaktÄ±. Bunu bir kez, ilk yarÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru baÅŸarabildiler ve onda da planladÄ±klarÄ± golÃ¼ buldular. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ hÃ¼cum varyasyonlarÄ±nda ne buldu diye bakarsak Larin'in direkten dÃ¶nen ÅŸutu dÄ±ÅŸÄ±nda ciddi bir pozisyonu yok.
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilk yarÄ±daki en bÃ¼yÃ¼k zafiyeti rakibinin temposuna uymak oldu. YavaÅŸ oyun, yumuÅŸak tempo ve savunmayÄ± aÃ§mak iÃ§in bireysel anlamdaki yeteneklerin fazla zorlanmamasÄ± oyunu Gaziantep'in istediÄŸi ÅŸekle getirdi. Bu tÃ¼r maÃ§larda Ã¶zellikle kanat bekleri, sÄ±kÄ±ÅŸan oyunda Ã¶nemli. BeÅŸiktaÅŸ iki beki Rosier ve N'Sakala'yÄ± da kullanamadÄ±. SÄ±kÄ±ÅŸan merkez savunmayÄ± aÃ§ma adÄ±na OÄŸuzhan ve Dorukhan bu bÃ¶lgelerde topla buluÅŸup, pozisyon Ã¼retemedi. Bekler ve orta alan bu ÅŸekilde olunca Aboubakar'Ä± da ilk yarÄ±da sahada hiÃ§ gÃ¶remedik.
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Ä°kinci yarÄ±nÄ±n hemen baÅŸÄ±ndaki Josef ve Mensah deÄŸiÅŸiklikleri orta alanÄ±n ve oyunun problemini Ã§Ã¶zme adÄ±na Ã¶nemliydi. DoÄŸruydu da. CanlÄ±lÄ±k getirdiler fakat kontra pozisyonda Ersin'in gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tartÄ±ÅŸmalÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kart oyunu tekrar sÄ±kÄ±ntÄ±ya soktu. Ä°lk yarÄ±daki yenilen gol ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart pozisyonunda Muhammet'in kademesinde yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarla Montero savunmada ciddi problem. Vida'nÄ±n ikinci goldeki hatasÄ± da affedilecek gibi deÄŸil. Larin'in attÄ±ÄŸÄ± gol kÄ±sa sÃ¼reli bir Ã¼mit Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yaksa da stoperlerin yanlÄ±ÅŸlarÄ± akÅŸamÄ± BeÅŸiktaÅŸ'tan alÄ±p kontrataktan baÅŸka oyun planÄ± olmayan Antep'e verdi dersek maÃ§Ä± Ã¶zetlemiÅŸ oluruz.
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LEVENT TÃœZEMEN
BeÅŸiktaÅŸ kaleci Ersin'in kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼kten sonra Larin'in kaliteli vuruÅŸuyla bulduÄŸu beraberlik golÃ¼nden sonra oyunu tutamayÄ±nca puan alma fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. Muhammet'in golÃ¼nde Vida'nÄ±n pozisyon hatasÄ± vardÄ±. Mirallas'Ä±n golÃ¼nde de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n savunmacÄ±sÄ± Montero'nun, Dicko'yu kontrol edememesinin etkisi vardÄ±.
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Sergen Hoca'nÄ±n orta alan planÄ±nda yer alan OÄŸuzhan-Dorukhan ikilisi birbirleriyle uyum kuramadÄ±ÄŸÄ± gibi pas daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda etkisiz kaldÄ±. Bu ikilinin verimsizliÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hÄ±zlÄ± ve Ã§abuk hÃ¼cum etmesini engellerken Atiba'nÄ±n da oyununu bozdu. Atiba istediÄŸi toplarÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Larin ve Aboubakar ikilisine katkÄ± veremedi.
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Sergen Hoca ikinci yarÄ± Josef- Mensah'Ä± orta alana monte edince BeÅŸiktaÅŸ hem oyuna ortak oldu hem de Antep'in gÃ¶bekteki direncini yÄ±ktÄ±. Ancak kaleci Ersin'in Muhammet'e kontrolsÃ¼z giriÅŸi sonrasÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶rmesi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyununu bozdu. BeÅŸiktaÅŸ sayÄ±sal eksikliÄŸe raÄŸmen Antep savunmasÄ±na Ã¶nde baskÄ± yaparak pozisyon Ã¼retti. Rosier'nin hÄ±zlÄ± baÅŸlatttÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cum sonrasÄ± Larin'in arka direkte attÄ±ÄŸÄ± gol, vuruÅŸ becerisi ve kalite olarak muhteÅŸemdi.
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BeÅŸiktaÅŸ puan almak iÃ§in riske girdi ama G.Antep kalesinde pozisyon Ã¼retemediÄŸi gibi Kenan'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± gole engel olamadÄ± ve 3-1 kaybetti. Antep'in kulÃ¼besi rakip kulÃ¼belere sataÅŸmayÄ± ve sinirlendirmeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdi. Hakemlerin Ã¶zellikle Sumudica'ya Ã§ok dikkat etmeleri gerekir.