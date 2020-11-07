ALÄ° GÃœLTÄ°KEN BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuna hafif etkili bir baÅŸlangÄ±cÄ± oldu. Hani bÃ¶yle eÅŸyanÄ±n Ã¼zerinden hafifeÃ§e tozu almak gibi kÃ¼Ã§Ã¼k bir hÃ¼cum rÃ¼zgarÄ± estirdi. Ama bu rÃ¼zgar kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. 15. dakikadan sonra oyun kendi iÃ§erisinde daha duraÄŸan bir dengeye yerleÅŸti. Bunda Gaziantep'in doÄŸal olarak yaptÄ±ÄŸÄ± savunmanÄ±n etkisi bÃ¼yÃ¼k. SavunmayÄ± 5'li oynayan, kendi yarÄ± alanÄ±nda kalabalÄ±k kalan bir takÄ±m olarak BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilk yarÄ±da pozisyon bulmasÄ±nÄ± engellediler. Bariz olarak gÃ¶rÃ¼len oyun dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri kontradan, Dicko Ã¼zerinden pozisyon bulmaktÄ±. Bunu bir kez, ilk yarÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru baÅŸarabildiler ve onda da planladÄ±klarÄ± golÃ¼ buldular. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ hÃ¼cum varyasyonlarÄ±nda ne buldu diye bakarsak Larin'in direkten dÃ¶nen ÅŸutu dÄ±ÅŸÄ±nda ciddi bir pozisyonu yok.