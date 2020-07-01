Son Dakika | Galatasaray'Ä±n bitirdiÄŸi OÄŸulcan ÇaÄŸlayan transferinde iÅŸler karÄ±ÅŸtÄ±!
Galatasaray'Ä±n anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, FenerbahÃ§e'de Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun devreye girdiÄŸi OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan transferinde son dakika geliÅŸmesi...
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Galatasaray ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda yeni sezon Ã¶ncesi transfer rekabetindeki son isim OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan oldu. Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun transferi iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ± genÃ§ futbolcu, "Ben Galatasaray ile anlaÅŸtÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.
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Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile birlikte Volkan Demirel'in TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nun yabancÄ± kuralÄ± ile alakalÄ± yapacaÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklik nedeniyle FenerbahÃ§e'nin yerli oyuncu kadrosunu geniÅŸletmek adÄ±na kollarÄ± sÄ±vadÄ±.
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SarÄ±-lacivertlilerin, uzun sÃ¼redir kamuoyunda Galatasaray ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen OÄŸulcan'Ä± arayarak durumu, transfer planlarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Mert Hakan YandaÅŸ transferinde Ã¶nemli rol oynayan FenerbahÃ§e kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'Ä± da telefonla aradÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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ArtÄ±k spor yÃ¶neticiliÄŸine ve idareciliÄŸe hazÄ±rlanan Emre'nin, OÄŸulcan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ancak mart ayÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼ple sÃ¶z kesen OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'Ä±n ise BelÃ¶zoÄŸlu'na "TeÅŸekkÃ¼rler, ben Galatasaray ile anlaÅŸtÄ±m aÄŸabey" dediÄŸi ifade edildi.
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RotanÄ±n tamamen Galatasaray'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ transfer iÃ§in OÄŸulcan, Rizespor'la ipleri koparÄ±rken Ä°stanbul'a geldi.
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Ancak bu transfede kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran bir baÅŸka durum daha var.Â
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Ã‡aykur Rizespor, OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'Ä±n bonservisi Ã¼cretini hala Erciyesspor'a Ã¶demedi!
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Rizespor, OÄŸulcan'Ä±n transferi iÃ§in o dÃ¶nem Erciyesspor'la 1.2 milyon Euro'ya anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
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Karadeniz ekibinin, 4 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te Kayseri temsilcisine Ã¶deme yapmadÄ±ÄŸÄ± ve Erciyespor'un kapanmasÄ±nÄ± beklediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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Ziya Eren: "Ãœcret hala Ã¶denmedi"
DÃ¶nemin Erciyesspor BaÅŸkanÄ± Ziya Eren, "2016'da Rizespor'la OÄŸulcan'Ä±n transferi iÃ§in 1.2 milyon Euro bonservis bedeline anlaÅŸtÄ±k. GeÃ§en 4 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede hala Ã¼cret Ã¶denmedi. SÃ¼reÃ§ devam ediyor, ortada bir evrak olduÄŸu iÃ§in Rizespor Ã¶deme yapmak zorunda" dedi.
Konuyla ilgili konuÅŸan Ã‡aykur Rizespor BaÅŸkanÄ± Hasan Kartal, "OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'Ä±n bonservis bedelini mahkemeye Ã¶dedik. Fakat sÃ¼reÃ§ devam ediyor ve o Ã¼cret hala Ã¶denmemiÅŸse bilmiyorum." ifadelerini kullandÄ±.Avrupa'da Ã¼lkemizi temsil etti!
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Ã–te yandan 2006-2007 sezonunda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda final oynayarak Ã¼lkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve Atletico Madrid'e rakip olan Kayseri Erciyesspor'un 2018'de kapÄ±sÄ±na kilit vuruldu. Erciyesspor uzun yÄ±llar SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele etmiÅŸti.