ArtÄ±k spor yÃ¶neticiliÄŸine ve idareciliÄŸe hazÄ±rlanan Emre'nin, OÄŸulcan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ancak mart ayÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼ple sÃ¶z kesen OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'Ä±n ise BelÃ¶zoÄŸlu'na "TeÅŸekkÃ¼rler, ben Galatasaray ile anlaÅŸtÄ±m aÄŸabey" dediÄŸi ifade edildi.