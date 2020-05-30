Son dakika | Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Juan Jesus'a talip oldu!
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için öncelikli hedeflerinden biri stoper transferiydi. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için listenin ilk sırasına yazdığı isme Galatasaray da talip oldu. İşte yaşanan flaş gelişmeler...
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Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus ile uzun süredir ilgilendiği biliniyordu.
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Roma'nın savunma oyuncusu Juan Jesus, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş çıkardı…
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Takvim'de yer alan habere göre, İtalyan basını iki ezeli rakibin 28 yaşındaki stoperi transfer etmek istediğini iddia etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Jesus için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.
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FENERBAHÇE DAHA ISRARCI
Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin Jesus için G.Saray'a göre daha ısrarcı olduğu iddia edildi.
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Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın da çabuk pes etmeye niyetli olmadığı belirtildi.
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1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR
Jesus'un Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için İtalyan ekibi, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Fener ve Cimbom gelişmeleri yakından takip ediyor.
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BÜYÜK KAPIŞMA KAPIDA…
Brezilyalı için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip arasındaki kapışmanın ilerleyen dönemde daha da büyümesi bekleniyor.
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Yıldız oyuncuyla girilen dev transfer savaşından hangi takımın galip çıkacağı merak ediliyor.