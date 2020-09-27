Son Dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gelenek bozulmadı! Bir kez daha...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nefes keserken son yıllardaki gelenek bir kez daha bozulmadı...
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Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.
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Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşan ve rotasyona giden Galatasaray'da teknik direktör Terim, Süper Lig'deki kadro istikrarını korudu.
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Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbiye Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.
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TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Terim, Süper Lig'de oynanan son Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'i görevlendirdi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Mbaye Diagne görev bekledi.
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İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA
Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı. Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızlı kulüple sözleşme imzalayan 24 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.
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Tribüne Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan pankartlar asıldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı hazırlatılan pankartlarda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Pankartlarda, "Tek millet iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.
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Galatasaray taraftarları, utrAslan taraftar grubunun kurucusu Alpaslan Dikmen'i ölüm yıl dönümünde andı. Türk Telekom Stadı tribünlerine, 27 Eylül 2008'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dikmen'in anıldığı pankartlar asıldı.
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EROL BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ise geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
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Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor karşısında 11'de görevlendirdiği Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu yedek kulübesine çekti. Bulut, bu isimlerin yerine yeni transferler Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü.
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Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta ikilide Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya şans veren genç teknik adam, bu isimlerin önünde Deniz Türüç, Ozan Tufan ve Mame Thiam üçlüsünü oynattı. Sarı-lacivertli ekipte forvet mevkisinde ise Enner Valencia görevlendirildi.
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YENİ TRANSFER İLK KEZ...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.
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JOSE SOSA İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Çaykur Rizespor karşısında 77. dakikada, Atakaş Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.
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Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i 21 kişilik kadroya almadı. Genç teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Dirar ile takımdan gönderilmesi gündemde olan Garry Rodrigues'e Galatasaray derbisinin kadrosunda yer vermedi.
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FERDİ 11'DE KESİK YEDİ
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekildi. Geçen sezonun özellikle son bölümünde gösterdiği olumlu performansla dikkatleri çeken Ferdi, bu sezon istenilen başlangıcı yapamadı.
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Deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Ülker Stadı'ndaki Atakaş Hatayspor müsabakalarında ilk 11'de görevlendirilen Ferdi, Galatasaray karşısında ise formayı kaptırdı. Ferdi, geçen sezondan itibaren üst üste 7 lig maçında ilk 11'de forma giymişti. Genç oyuncu, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyunmuştu.
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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Tolga Ciğerci'yi Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekti. Bu sezon sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı ilk 2 maça 11'de başlayan Tolga, gösterdiği performansla tepki toplamıştı.
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Fenerbahçe'de kadroya en son katılan Mbwana Samatta ile Nazım Sangare, Galatasaray karşısında yedek soyundu. İki futbolcu, yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'tan şans bekledi.
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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Deniz Türüç'ü Galatasaray karşısında 11'de görevlendirdi. Bulut, Çaykur Rizespor karşısında forvet arkasında görevlendirdiği milli oyuncuyu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde yedek soyundurmuştu. Deniz, Hatay temsilcisine karşı 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda izledi. Ali Koç, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile takip etti.
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Galatasaray - Fenerbahçe maçında son yıllardaki gelenek bu maçta da bozulmadı.
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2014-15 SEZONUNDAN BERİ...
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken böylece iki takımın 2014/15 sezonundan bu yana oynadığı 13 Süper Lig maçının 10'unun ilk yarısı eşitlikle sona ermiş oldu.
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13 MAÇTA 10 KEZ
Bu 13 maçın ilk yarılarında Galatasaray ve Fenerbahçe toplam 5 gol bulabildi.
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SON 5 YILDIR AYNI TABLO
Son 5 yıldır olduğu gibi derbilerde ilk yarıda gol çıkmaması derbide bir kez daha dikkat çekti...