Son Dakika | Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de gündem Mert Hakan Yandaş!

FENERBAHÇE'NİN ARTILARI: TÜRKİYE'NİN EN İYİ 4 BEKİ KADRODA 1- Makine gibi işleyen iki beki Gökhan Gönül ve Caner erkin sahada olacak. Kulübede de alternatif olarak nazım Sangare ile Filip Novak hazır kuvvet olarak görev bekleyecek. Dört oyuncu da hem savunmada hem ofansta takıma büyük katkı yapıyor.