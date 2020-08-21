Son Dakika | Fenerbahçe'yi kızdıran Jose Sosa fotoğrafı! Sızdıran kişi...
Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Sızdıran kişi ise...
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Fenerbahçe geçtiğimiz gün Jose Sosa'yı İstanbul'a getirmişti...
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Ibiza'daki tatilini sonlandıran ve Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Sosa'yı taşıyan uçak 21:10 sularında Atatürk Havalimanı'na indi.
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Uçaktan inip sivil havacılık terminaline geçen Sosa, pasaport kontrollerinin ardından kendisini bekleyen Fenerbahçeli görevliler eşliğinde özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
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ARKADAŞIYLA GELMİŞTİ
Jose Sosa'nın yanında ailesini getirmemesi dikkat çekerken Arjantinli futbolcu İstanbul'a yakın bir arkadaşıyla gelmişti.
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UÇAN ILICALI'YA AİT
Sosa'yı İstanbul'a getiren uçağın Fenerbahçeliliğiyle de bilinen ünlü televizyoncu Acun ılıcalı'ya ait olduğu ortaya çıkarken sarı lacivertli kulübün iki günlük bekleyişi kafaları karıştırmıştı.
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KAFALAR KARIŞTI
Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılması beklenirken resmi açıklama gecikti ve kafalarda soru işaretleri oluştu.
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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE
Sabah saatlerinde ise sosyal medyada Jose Sosa fotoğrafı dolaştı.
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GERÇEK ÇIKTI
Bu kare önce fotomontaj zannedildi ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.
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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Josa Sosa'nın antrenman fotosunu sızdıran kişiyi arıyor.
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Şu anda bu fotoğraf karesinin sızdıranın arandığı ve kulüp içinde bu konuda kaos çıktığı kaydedildi.
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Tarafların sözleşmedeki bazı maddeler üzerinde görüştükleri, kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği ifade ediliyor.
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YILLIK 1.5 MİLYON EURO
Sosa yıllık 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.
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İMZA PARASI 2 TAKSİTLE ÖDENECEK
İmza parası olarak da 1.5 milyon euro kazanacak olan Arjantinli futbolcunun bu ücreti iki taksit halinde ödenecek.