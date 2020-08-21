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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 14:11 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'yi kızdıran Jose Sosa fotoğrafı! Sızdıran kişi...

Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Sızdıran kişi ise...

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Fenerbahçe geçtiğimiz gün Jose Sosa'yı İstanbul'a getirmişti...

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Ibiza'daki tatilini sonlandıran ve Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Sosa'yı taşıyan uçak 21:10 sularında Atatürk Havalimanı'na indi.

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Uçaktan inip sivil havacılık terminaline geçen Sosa, pasaport kontrollerinin ardından kendisini bekleyen Fenerbahçeli görevliler eşliğinde özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

4ARKADAŞIYLA GELMİŞTİ
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ARKADAŞIYLA GELMİŞTİ

Jose Sosa'nın yanında ailesini getirmemesi dikkat çekerken Arjantinli futbolcu İstanbul'a yakın bir arkadaşıyla gelmişti.

5UÇAN ILICALIYA AİT
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UÇAN ILICALI'YA AİT

Sosa'yı İstanbul'a getiren uçağın Fenerbahçeliliğiyle de bilinen ünlü televizyoncu Acun ılıcalı'ya ait olduğu ortaya çıkarken sarı lacivertli kulübün iki günlük bekleyişi kafaları karıştırmıştı.

6KAFALAR KARIŞTI
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KAFALAR KARIŞTI

Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılması beklenirken resmi açıklama gecikti ve kafalarda soru işaretleri oluştu.

7SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE
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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE

Sabah saatlerinde ise sosyal medyada Jose Sosa fotoğrafı dolaştı.

8GERÇEK ÇIKTI
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GERÇEK ÇIKTI

Bu kare önce fotomontaj zannedildi ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Josa Sosa'nın antrenman fotosunu sızdıran kişiyi arıyor.

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Şu anda bu fotoğraf karesinin sızdıranın arandığı ve kulüp içinde bu konuda kaos çıktığı kaydedildi.

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Tarafların sözleşmedeki bazı maddeler üzerinde görüştükleri, kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği ifade ediliyor.

12YILLIK 1.5 MİLYON EURO
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YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Sosa yıllık 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.

13İMZA PARASI 2 TAKSİTLE ÖDENECEK
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İMZA PARASI 2 TAKSİTLE ÖDENECEK

İmza parası olarak da 1.5 milyon euro kazanacak olan Arjantinli futbolcunun bu ücreti iki taksit halinde ödenecek.

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