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Futbol
Haber GiriÅŸ: 26 Åžubat 2020 - 08:46, /

Son Dakika | Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör kararÄ±! Ersun Yanal'Ä±n yerine yabancÄ± isim...

FenerbahÃ§e'de Ali KoÃ§, Ersun Yanal sonrasÄ± takÄ±mÄ± emanet edecek ismin yabancÄ± bir teknik adam olmasÄ±nda karar kÄ±ldÄ±. FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rlÃ¼k koltuÄŸu iÃ§in Ã¼Ã§ aday belirlendi.

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Trabzonspor, Alanya ve AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±ndan 1 puan Ã§Ä±karan Ersun Yanal iÃ§in Galatasaray yenilgisi son darbe oldu.

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Ali KoÃ§ ve yÃ¶netimi, yeni hoca iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Erol Bulut ismi adaylar arasÄ±nda geÃ§iyordu ancak BaÅŸkan KoÃ§â€™un, yeni hocanÄ±n yabancÄ± olmasÄ± konusunda Ä±srarÄ± olduÄŸu kaydedildi.

3Ã–nce anlaÅŸma sonra ayrÄ±lÄ±k

Ã–nce anlaÅŸma sonra ayrÄ±lÄ±k

FenerbahÃ§e YÃ¶netimi, geÃ§tiÄŸimiz sezon AnkaragÃ¼cÃ¼ yenilgisinin hemen ardÄ±ndan Phillip Cocu ile yollarÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 1.5 ay takÄ±m yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Erwin Koemanâ€™a emanet edildi ve ardÄ±ndan Ersun Yanal geldi. YÃ¶netim bu kez ayrÄ±lÄ±k konusunda aceleci davranmÄ±yor. Ali KoÃ§, yeni teknik direktÃ¶r ile her konuda anlaÅŸana kadar Yanal ile yola devam edecek.

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TecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n bu konuda bir sorun Ã§Ä±kartmadÄ±ÄŸÄ±, gerekirse sezon sonuna kadar bile takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalabileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi kaydedildi. Ancak yÃ¶netim, yeni teknik direktÃ¶r ile anlaÅŸÄ±r anlaÅŸmaz Ersun Yanal ile yollar ayrÄ±lacak.

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Ã–ncelik Lucescu ve Schmidt

Fanatik'in haberine gÃ¶re; SarÄ±-Lacivertliler, daha Ã¶nce de gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lan Mircea Lucescu ve Roger Schmidt ile yeniden masaya oturmayÄ± planlÄ±yor. Â

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Bu ikili, teknik direktÃ¶r listesinin ilk sÄ±rasÄ±nda yer alÄ±yor. Ancak yÃ¶netimin tek adaylarÄ± Luce ve Schmidt deÄŸil.

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BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa artÄ±k tahammÃ¼lÃ¼ kalmayan Ali KoÃ§, bu kez Ã§ok daha titiz Ã§alÄ±ÅŸarak karar verecek.

8530 milyon Euro

530 milyon Euro!

Monacoâ€™ya Åžampiyonlar Ligiâ€™nde yarÄ± final oynatÄ±p; Mbappe, Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy, Lemar ve Fabinho gibi isimleri parlatÄ±p satÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak tam 530 milyon Euro kazandÄ±ran Leonardo Jardim de ciddi bir aday.

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BaÅŸkan KoÃ§, Jardimâ€™in benzer bir projeyi FenerbahÃ§eâ€™de de hayata geÃ§irmesinin hayalini kuruyor. AyrÄ±ca Jorge Sampaoli ile de bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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