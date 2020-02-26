Haber GiriÅŸ: 26 Åžubat 2020 - 08:46,
Son Dakika | Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör kararÄ±! Ersun Yanal'Ä±n yerine yabancÄ± isim...
FenerbahÃ§e'de Ali KoÃ§, Ersun Yanal sonrasÄ± takÄ±mÄ± emanet edecek ismin yabancÄ± bir teknik adam olmasÄ±nda karar kÄ±ldÄ±. FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rlÃ¼k koltuÄŸu iÃ§in Ã¼Ã§ aday belirlendi.
Trabzonspor, Alanya ve AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±ndan 1 puan Ã§Ä±karan Ersun Yanal iÃ§in Galatasaray yenilgisi son darbe oldu.
Ã–nce anlaÅŸma sonra ayrÄ±lÄ±k
FenerbahÃ§e YÃ¶netimi, geÃ§tiÄŸimiz sezon AnkaragÃ¼cÃ¼ yenilgisinin hemen ardÄ±ndan Phillip Cocu ile yollarÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 1.5 ay takÄ±m yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Erwin Koemanâ€™a emanet edildi ve ardÄ±ndan Ersun Yanal geldi. YÃ¶netim bu kez ayrÄ±lÄ±k konusunda aceleci davranmÄ±yor. Ali KoÃ§, yeni teknik direktÃ¶r ile her konuda anlaÅŸana kadar Yanal ile yola devam edecek.
5