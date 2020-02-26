Ã–nce anlaÅŸma sonra ayrÄ±lÄ±k FenerbahÃ§e YÃ¶netimi, geÃ§tiÄŸimiz sezon AnkaragÃ¼cÃ¼ yenilgisinin hemen ardÄ±ndan Phillip Cocu ile yollarÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 1.5 ay takÄ±m yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Erwin Koemanâ€™a emanet edildi ve ardÄ±ndan Ersun Yanal geldi. YÃ¶netim bu kez ayrÄ±lÄ±k konusunda aceleci davranmÄ±yor. Ali KoÃ§, yeni teknik direktÃ¶r ile her konuda anlaÅŸana kadar Yanal ile yola devam edecek.