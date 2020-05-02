Son Dakika | Fenerbahçe'ye gelmeden en iyisi oldu! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtilen Nenad Bjelica'dan dikkat çeken rakamlar...
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Fenerbahçe corona virüsü salgınına rağmen teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
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LİSTESİNİN İLK SIRASINDA
Bu dönemde birçok isim gündeme gelmesine karşın son günlerde Nenad Bjelica ismi ön plana çıkmaya başladı.
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Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'ten ayrılan Hırvat teknik adamla anlaşma noktasına geldiği ve 2 yıllık sözleşme imzalayacağı da iddia edildi.
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Nenad Bjelica yakaladığı istatistikle, sarı-lacivertli taraftarlara umut verdi. Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe'de iz bırakan teknik adamları da geride bırakmayı başardı. İşte o çarpıcı liste...
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ERSUN YANAL - 1.65 ORTALAMA (İKİNCİ DÖNEMİ)
Fenerbahçe ile son lig şampiyonluğunu yaşayan teknik adam Ersun Yanal, ikinci kez göreve geldiğinde istediği performansı göstermedi. İki sezona yayılan ikinci döneminde 43 lig maçına çıkan Ersun Yanal 19 galibiyet 14 beraberlik 10 yenilgi ile sadece 1,65 puan ortalamasına ulaşabildi.
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CHRISTOPH DAUM - 2.32 ORTALAMA (İLK DÖNEMİ / 3 SEZON)
Christoph Daum, son yıllarda Fenerbahçe adına sadece lig maçları göz önüne alındığı zaman en iyi ortalamayı yakalayan teknik adam oldu. 2003-06 arasında 102 lig maçında görev alan Daum, 74 galibiyet 15 beraberlik 13 yenilgi ile 2,32 gibi oldukça başarılı bir ortalama yakalamıştı. Alman teknik adam ile Fenerbahçe, iki kez lig şampiyonu olmuş 2005-06 sezonunda da şampiyonluğu son hafta kaçırmıştı.
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İSMAİL KARTAL - 2.18 ORTALAMA
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın 2014-15 sezonu başında görevden ayrılmasının ardından teknik adam olarak sahaya çıkan İsmail Kartal, başarılı bir performansı göstermişti. İsmail Kartal yönetimindeki takım ligi 74 puan ve 2,18 puan ortalaması ile bitirmişti.
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ERSUN YANAL - 2.18 ORTALAMA (İLK DÖNEMİ)
Ersun Yanal, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile oldukça başarılı bir performans göstermiş ve bitime üç hafta kalan (Nisan ayı sona ermeden) şampiyonluğunu ilan etmişti. Yanal'ın ekibi o sezon 34 lig maçında 2,18'lik puan ortalaması yakalamıştı.
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VITOR PEREIRA - 2.18 ORTALAMA
Sezona çok önemli bir kadro ile başlayan ve özellikle Robin van Persie ile yaşadığı polemik nedeniyle gündeme gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de ligi 74 puan ve 2,18 puan ortalaması ile tamamlamıştı.
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MUSTAFA DENİZLİ - 2.16 ORTALAMA
Fenerbahçe'de tarih yazan bir başka önemli teknik adam Mustafa Denizli. 2000-01 sezonunda sarı-lacivertli takımla şampiyon olan ilk yerli teknik adam unvanına sahip olan Denizli, sözü geçen sezon 2,24 puan ortalaması yakalamıştı. Sonraki sezon 17 maç görev alan ve ardında ayrılan deneyimli teknik adam 51 maçlık dönemde 2,16 gibi başarılı bir puan ortalaması yakalamıştı.
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AYKUT KOCAMAN - 2.12 ORTALAMA (İKİNCİ DÖNEMİ)
Fenerbahçe'de 2017-18 sezonunda ikinci kez göreve gelen Aykut Kocaman, sezon içinde ciddi sıkıntılar yaşasa da ligi 72 puan ve averajla ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı. Kocaman'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'nin ligde puan ortalaması 2,12 olarak gerçekleşmişti.
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ARTHUR ZICO - 2.10 ORTALAMA
Lig tarihinde şampiyon olan son yabancı teknik adam Arthur Zico, 2006-07 sezonunda yakaladığı başarıyı 2007-08 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmişti. Fenerbahçe, Brezilyalı çalıştırıcı ile 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında 68 lig maçında 42 galibiyet 17 beraberlik 9 yenilgi almış ve 2,10 ortalama ile oynamıştı.
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AYKUT KOCAMAN - 2.07 ORTALAMA (İLK DÖNEMİ / 3 SEZON)
Aykut Kocaman, ilk Fenerbahçe kariyerinde 2010-11 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Fenerbahçe aynı zamanda 2012-13 sezonda da Kocaman ile Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar gitmişti. Aykut Kocaman'ın ilk döneminde Süper final maçları dahil 108 lig karşılaşması oynanırken sarı-lacivertliler bu dönemde 2,07 puan ortalaması ile yakaladı. 2010-11 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'nin tek sezonluk ortalaması ise 2,41 olarak gerçekleşmişti.
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NENAD BJELICA - 2.53 ORTALAMA
48 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica, Dinamo Zagrep ile son iki sezonda özellikle lig maçlarında fırtına gibi esti.
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Sahaya çıktığı 62 lig maçında 50 galibiyet 7 beraberlik 5 yenilgi alan Bjelica'nın ekibi 2,53 puan ortalaması yakaladı.(Fanatik)