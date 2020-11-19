Son Dakika | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber!
Milli ara sonrası Gençlerbirliği ile oynayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi.
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’da başladı.
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MİLLİ TAKIMLARDAN DÖNENLER...
Milli takımlarında görev alan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda pas çalışmaları yaptı.
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ÇİFT KALE MAÇ
Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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GÖKHAN VE HARUN'UN TEDAVİSİNE DEVAM
Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi.
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FERDİ'DEN İYİ HABER
Hollanda U21 takımında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanda yer aldı.