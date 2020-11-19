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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 17:58 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber!

Milli ara sonrası Gençlerbirliği ile oynayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’da başladı.

3MİLLİ TAKIMLARDAN DÖNENLER...
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MİLLİ TAKIMLARDAN DÖNENLER...

Milli takımlarında görev alan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda pas çalışmaları yaptı.

4ÇİFT KALE MAÇ
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ÇİFT KALE MAÇ

Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

5GÖKHAN VE HARUNUN TEDAVİSİNE DEVAM
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GÖKHAN VE HARUN'UN TEDAVİSİNE DEVAM

Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi.

6FERDİDEN İYİ HABER
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FERDİ'DEN İYİ HABER

Hollanda U21 takımında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanda yer aldı.

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Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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İşte Fenerbahçe antrenmanından fotoğraflar...

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