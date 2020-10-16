Son Dakika | Fenerbahçe'ye bir Arjantinli yıldız daha! Sosa ve Perotti'nin ardından...
Transfer döneminin kapanmasına rağmen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve kurmayları Sosa ve Perotti'nin ardından bir Arjantinli yıldızın daha transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.
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BİR ARJANTİNLİ DAHA GELİYOR
Jose Sosa ve Diego Perotti gibi iki Arjantinli yıldıza sahip olan Fenerbahçe gözünü yeniden karattı. Kadrosunu iki Arjantinli yıldızla güçlendiren ve transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de hedefler bitmek bilmiyor...
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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı Lacivertliler, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni yıldızları takıma katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
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FLAŞ GELİŞME
Jose Sosa ve Diego Perotti'nin ardından 3. Arjantinli yıldızın transferinde de flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe cephesinde transfer dönemi sona ermesine rağmen yaşanan sıcak saatler ve detaylar...
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ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ
Tam 18 transfer yaparak yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 'Önümüzdeki yılların kadrosunu kurduk' dediği Fenerbahçe'de bir yıldız daha kadroya ekleniyor.
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GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILIYOR
Samandıra'da sık sık teknik heyetle görüşen sportif direktör Emre Belözoğlu yapılacak yeni hamleler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.
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RESMİ ADIM OCAK AYINDA
18 transfer yaparak son yılların transfer rekorunu kıran Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek Arjantinli yıldız için Ocak ayında resmi adımlar atılacak.
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RUSYA'DAN GELEN İDDİA
Bu kez flaş iddia Rus basınından geldi. Zenit'te oynayan 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu öne sürüldü.
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SEBASTİAN DRIUSSI SÜRPRİZİ
Habere göre Zenit'te forma giyen ve 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli kanat-forvet Sebastian Driussi'yi 5 kulübün istediği belirtilirken aday kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin ismi de verildi.
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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ÇOK
Fenerbahçe'nin oyuncuyla Ocak ayında iletişime geçeceği ve resmi teklifin yapılacağı da belirtildi. 24 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe dışında Wolfsburg, Olympiakos ve Fiorentina kulüplerinin de isimleri verildi.
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3. ARJANTİNLİ OLACAK
Sarı lacivertli ekibin sezon sonunda Sebastian Driussi'yi de kadrosuna katması halinde takımdaki Arjantinli sayısı 3'e yükselmiş olacak.
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SEBASTIAN DRIUSSI KİMDİR?
Driussi, Arjantin U17 ve U21 takımlarında toplam 24 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Arjantinli yıldız, Zenit'ten önce River Plate'de oynamıştı.
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SEBASTIAN DRIUSSI'NİN KARİYERİ
Sebastian Driussi, 5 haftası geride kalan Rusya Premier Lig'de tüm maçlarda ilk 11'de forma giydi. Arjantinli yıldız bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. (Takvim)