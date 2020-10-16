Son Dakika | Fenerbahçe'ye bir Arjantinli yıldız daha! Sosa ve Perotti'nin ardından...

BİR ARJANTİNLİ DAHA GELİYOR Jose Sosa ve Diego Perotti gibi iki Arjantinli yıldıza sahip olan Fenerbahçe gözünü yeniden karattı. Kadrosunu iki Arjantinli yıldızla güçlendiren ve transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de hedefler bitmek bilmiyor...