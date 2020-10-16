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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 10:41 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'ye bir Arjantinli yıldız daha! Sosa ve Perotti'nin ardından...

Transfer döneminin kapanmasına rağmen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve kurmayları Sosa ve Perotti'nin ardından bir Arjantinli yıldızın daha transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

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1BİR ARJANTİNLİ DAHA GELİYOR
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BİR ARJANTİNLİ DAHA GELİYOR

Jose Sosa ve Diego Perotti gibi iki Arjantinli yıldıza sahip olan Fenerbahçe gözünü yeniden karattı. Kadrosunu iki Arjantinli yıldızla güçlendiren ve transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de hedefler bitmek bilmiyor...

2GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı Lacivertliler, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni yıldızları takıma katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

3FLAŞ GELİŞME
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FLAŞ GELİŞME

Jose Sosa ve Diego Perotti'nin ardından 3. Arjantinli yıldızın transferinde de flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe cephesinde transfer dönemi sona ermesine rağmen yaşanan sıcak saatler ve detaylar...

4ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ
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ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ

Tam 18 transfer yaparak yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Koç'un 'Önümüzdeki yılların kadrosunu kurduk' dediği Fenerbahçe'de bir yıldız daha kadroya ekleniyor.

5GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILIYOR
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GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILIYOR

Samandıra'da sık sık teknik heyetle görüşen sportif direktör Emre Belözoğlu yapılacak yeni hamleler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

6RESMİ ADIM OCAK AYINDA
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RESMİ ADIM OCAK AYINDA

18 transfer yaparak son yılların transfer rekorunu kıran Fenerbahçe'nin durmaya hiç niyeti yok. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek Arjantinli yıldız için Ocak ayında resmi adımlar atılacak.

7RUSYADAN GELEN İDDİA
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RUSYA'DAN GELEN İDDİA

Bu kez flaş iddia Rus basınından geldi. Zenit'te oynayan 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu öne sürüldü.

8SEBASTİAN DRIUSSI SÜRPRİZİ
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SEBASTİAN DRIUSSI SÜRPRİZİ

Habere göre Zenit'te forma giyen ve 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli kanat-forvet Sebastian Driussi'yi 5 kulübün istediği belirtilirken aday kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin ismi de verildi.

9FENERBAHÇENİN RAKİBİ ÇOK
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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ÇOK

Fenerbahçe'nin oyuncuyla Ocak ayında iletişime geçeceği ve resmi teklifin yapılacağı da belirtildi. 24 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe dışında Wolfsburg, Olympiakos ve Fiorentina kulüplerinin de isimleri verildi.

103. ARJANTİNLİ OLACAK
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3. ARJANTİNLİ OLACAK

Sarı lacivertli ekibin sezon sonunda Sebastian Driussi'yi de kadrosuna katması halinde takımdaki Arjantinli sayısı 3'e yükselmiş olacak.

11SEBASTIAN DRIUSSI KİMDİR
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SEBASTIAN DRIUSSI KİMDİR?

Driussi, Arjantin U17 ve U21 takımlarında toplam 24 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Arjantinli yıldız, Zenit'ten önce River Plate'de oynamıştı.

12SEBASTIAN DRIUSSINİN KARİYERİ
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SEBASTIAN DRIUSSI'NİN KARİYERİ

Sebastian Driussi, 5 haftası geride kalan Rusya Premier Lig'de tüm maçlarda ilk 11'de forma giydi. Arjantinli yıldız bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. (Takvim)

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Jose Sosa: Bir an önce sahalara dönmek istiyorum

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