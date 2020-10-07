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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'dan flaş sözler! 'Transferimden önce...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 18:37 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'dan flaş sözler! 'Transferimden önce...'

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Mbwana Samatta, transferiyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, milli takım kampına katılmak için gittiği ülkesinde şaşırtan bir açıklama yaptı.

24 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
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4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Vedat Muriqi yerine bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Golcü futbolcu, imzanın ardından ''Fenerbahçe taraftarı her zaman kazanmak istiyor. Ben de kazanmak istiyorum. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.'' ifadelerini kullanmıştı.

4İLK MAÇI DERBİYDİ
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İLK MAÇI DERBİYDİ

Galatasaray derbisinin ikinci yarısında oyuna giren Samatta, güçlü fiziği ile de kısa sürede dikkat çekti.

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Tanzanyalı golcü, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyette golleri atan isim olarak taraftarın sevgisini kazanmayı başarmıştı.

6ASTON VILLADAN GÖNÜLSÜZ İDDİASI
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ASTON VILLA'DAN 'GÖNÜLSÜZ' İDDİASI

Transferinden sonra Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, 27 yaşındaki golcünün 'gönülsüzce' transfer olduğunu açıklamıştı.

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Smith, "Futbolcuları burada stok yapmayız. Fenerbahçe'den iyi bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti." şeklinde konuşmuştu.

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Mbwana Samatta ise Tanzanya Milli Takımı kampına katıldı ve ülkesinde transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

9SAMATTADAN FLAŞ SÖZLER
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SAMATTA'DAN FLAŞ SÖZLER

Adaptasyon sürecinde olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Yeni yüzler, yeni bir dil, farklı oyun taktikleri, yeni bir takım ve her şey yeni" dedi.

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Samatta sözlerini "Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var ancak şu anda konuşmak için doğru zaman değil. Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım" ifadeleriyle tamamladı.

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Fenerbahçe tarihindeki ilk Tanzanyalı golcü olan Samatta, milli takımı ile Pazar günü Burundi karşısına çıkacak.

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Geçen sezon Premier League'de 14 maçta 1 gol atabilen 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de ilk 2 maçında 2 gol kaydetti.

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