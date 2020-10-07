Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'dan flaş sözler! 'Transferimden önce...'

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, milli takım kampına katılmak için gittiği ülkesinde şaşırtan bir açıklama yaptı.
2
Abone Ol
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Vedat Muriqi yerine bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olan Tanzanyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
3
Abone Ol
Golcü futbolcu, imzanın ardından ''Fenerbahçe taraftarı her zaman kazanmak istiyor. Ben de kazanmak istiyorum. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.'' ifadelerini kullanmıştı.
4
Abone Ol
İLK MAÇI DERBİYDİ
Galatasaray derbisinin ikinci yarısında oyuna giren Samatta, güçlü fiziği ile de kısa sürede dikkat çekti.
5
Abone Ol
Tanzanyalı golcü, Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyette golleri atan isim olarak taraftarın sevgisini kazanmayı başarmıştı.
6
Abone Ol
ASTON VILLA'DAN 'GÖNÜLSÜZ' İDDİASI
Transferinden sonra Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith, 27 yaşındaki golcünün 'gönülsüzce' transfer olduğunu açıklamıştı.
7
Abone Ol
Smith, "Futbolcuları burada stok yapmayız. Fenerbahçe'den iyi bir teklif geldi ve sanırım Samatta, gönülsüzce de olsa gitmeyi kabul etti." şeklinde konuşmuştu.
8
Abone Ol
Mbwana Samatta ise Tanzanya Milli Takımı kampına katıldı ve ülkesinde transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
9
Abone Ol
SAMATTA'DAN FLAŞ SÖZLER
Adaptasyon sürecinde olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Yeni yüzler, yeni bir dil, farklı oyun taktikleri, yeni bir takım ve her şey yeni" dedi.
10
Abone Ol
Samatta sözlerini "Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var ancak şu anda konuşmak için doğru zaman değil. Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım" ifadeleriyle tamamladı.
11
Abone Ol
Fenerbahçe tarihindeki ilk Tanzanyalı golcü olan Samatta, milli takımı ile Pazar günü Burundi karşısına çıkacak.
12
Abone Ol
Geçen sezon Premier League'de 14 maçta 1 gol atabilen 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de ilk 2 maçında 2 gol kaydetti.