Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni formaları servis edildi! Tanıtımda çok konuşulan detay! Transfer...
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları bu sabah satışa sunuldu. Tanıtımla birlikte çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Efsane Çubuklu Forma
Fenerbahçe'nin simgelerinden Sarı Kanarya’ya adanan efsane Çubuklu formanın ön tarafı sarı-lacivert çubuklu iken arka kısmı sarı ağırlıklı olarak tasarlandı.
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Çubuklu forma, ense bölümünde Sarı Kanarya desenine sahip.
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Deplasman Forması
Fenerbahçe’nin armasındaki Palamut Dalını ense bölümünde taşıyan deplasman forması, Futbol A Takımı'nın 100. yılında giydiği altın rengi formadan ilham alınarak tasarlandı.
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Üzerindeki fırça darbe desenleri ise 2020 yılı moda dünyasındaki sanat akımından esinlenilerek uygulandı.
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Üçüncü Forma
Kulübün bir diğer simgesi Fenerbahçe burnundaki ışık saçan, Fenerbahçe’nin umut dolu geleceğini simgeleyen Deniz Feneri ise estetik bir çizimle 3. formada yer aldı.
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Deniz Feneri sembolü diğer semboller gibi formanın ense bölümünde bulunuyor.
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Bu forma, lacivert rengiyle derin denizleri ve üzerindeki dalga deseniyle Fenerbahçe'nin özgür ruhunu temsil ediyor.
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Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak’ın transferleri de 2020-2021 sezonuna ait özel formalarla birlikte duyurulmuştu.
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ÇARPICI DETAY
Tanıtımla birlikte çarpıcı bir detay dikkat çekti.
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LAZİO'YA GÖNDERME Mİ?
Çekimde tüm formaların servisinde Vedat Muriqi'nin görüntüleri kullanıldı.
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Bilindiği gibi Lazio yetkilileri Vedat Muriqi için İstanbul'a gelmiş be birtakım görüşmelerde bulunmuştu.
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20 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF
Vedat Muriqi transferini ciddi şekilde düşünen Lazio, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulan resmi teklifte bulunmuştu. Harcama limitlerine takılan sarı lacivertli ekip ise bu rakamı yükseltmek istiyor.
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Forma tanıtımında Vedat Muriqi'nin kullanılması İtalyan kulübüne mesaj olarak da değerlendirildi.
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Vedet Muriqi transferinin önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.