Son Dakika | Fenerbahçe'nin teknik direktör kararı!

YERLİ-YABANCI AYRIMI YOK Başkan vekili Semih Özsoy da isim vermese de yeni teknik direktörü şu sözlerle tarif etti: “Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Fenerbahçe’ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye’de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir.”