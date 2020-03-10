Son Dakika | Fenerbahçe'nin teknik direktör kararı!
Fenerbahçe Başkan vekili SemihÖzsoy'un teknik direktör arayışları hakkında yaptığı açıklamanın ardından çarpıcı isimler gündeme geldi.
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Ersun Yanal’ın istifasının ardından Denizli maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe’de tüm camianın yanıtını merakla beklediği soru yeni teknik direktörün kim olacağı.
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Hafta boyunca Göle, Fatih Yıldız, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu yönetiminde maça hazırlanan sarı lacivertlilerde kulübede bulunan kaptan Emre teknik direktör gibi 90 dakika takımı idare edecek isim olarak dikkat çekti.
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YERLİ-YABANCI AYRIMI YOK
Başkan vekili Semih Özsoy da isim vermese de yeni teknik direktörü şu sözlerle tarif etti: “Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Fenerbahçe’ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye’de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir.”
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Özsoy’un bu açıklamalarının ardından teknik direktör konusunda camiada papatya falı açılırken adaylar arasında Lucescu, Daum, Abdullah Avcı, Erol Bulut, Tayfun Korkut, Zico ve Löw. Bu 7 aday arasında Bulut ve Löw dışında 5 isim de şu an takım çalıştırmıyor.
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MIRCEA LUCESCU
74 yaşındaki Rumen hoca, Türk Milli Takımı’ndan sonra takım çalıştırmadı.
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DAUM
En son Romanya’yı çalıştıran Daum da 17 Eylül 2017’den beri boşta
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ABDULLAH AVCI
Beşiktaş’ta hayal kırıklığı yaşayan avcı’nın 24 Ocak’ta kulüple yolları ayrıldı.
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EROL BULUT
Malatya’yı Avrupa’ya taşıyan Bulut Alanya’da da performansı ile dikkat çekiyor.
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TAYFUN KORKUT
Stuttgart ve B.Leverkusen’in çalıştıran Korkut’un adı Beşiktaş’la da anılmıştı.
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ZICO
F.Bahçe’de lig ve kupayı alıp Avrupa’da başarılı olan Zico da boşta.
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JOACHIM LÖW
2006’dan bu yana Almanya’nın başında bulunan her hoca değişiminde olduğu gibi yine adaylar arasında.
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Fenerbahçe, yabancı bir teknik direktörle anlaşırsa kim olmalı?