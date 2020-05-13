Son Dakika | Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica'dan flaş itiraf: '3 kez görüştük...'

'FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK, 30 MİLYON TARAFTARI VAR' Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Böyle bir takıma gitmek her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum.