Son Dakika | Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica'dan flaş itiraf: '3 kez görüştük...'

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken Nenad Bjelica'nın ismi ön plana çıkmıştı.
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Rotayı yabancı teknik direktörü çeviren Fenerbahçe'de Bjelica, Hırvat basınına röportaj verdi ve Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü belirten 48 yaşındaki teknik direktör şöyle konuştu;
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'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'
Fenerbahçe ile görüştüm, evet. Ancak henüz bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil.
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'FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK, 30 MİLYON TARAFTARI VAR'
Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Böyle bir takıma gitmek her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum.
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'BENİMLE İLGİLENEN EN BÜYÜK KULÜP'
Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri.
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'HENÜZ EL SIKIŞMADIK'
Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye transfer yapar mıyım? Bu şartlara bağlı, finansal imkanlara bağlı. Takımda birçok oyuncu üst seviyeye çıktı. Kendimle beraber kesin götürürüm diyeceğim oyuncu yok. Bu konuda Fenerbahçe ile hiç konuşma yapmadık, çünkü henüz el sıkışmadık.
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'ANLAŞMA AŞAMASINDAYIZ'
Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık.
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'NEDEN GÖNDERDİLER, BİLMİYORUM'
Dinamo'nun neden bir anda beni gönderme kararını verdiğini de anlayamadım. 22 ay burada çalıştım. Tüm sıkıntıları birlikte aşmıştık. Benimle neden konuşmadan, beni gönderme kararı aldılar bunu anlayabilmiş değilim. Dinamo için elimden gelenin hep en iyisini verdim. Herkesle iyi anlaştım. Kimseyle bir tartışmam yoktu. Neden bütün her şeyi yıktılar bilmiyorum.
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'HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'
Benim hedefim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek. Ben milli takım çalıştırmak istemem. Her zaman tercihim bir kulüp takımı olur. Ben her gün motive bir şekilde çalışan ve böyle bir hayattan keyif alan biriyim.
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Nenad Bjelica'nın ismi yabancı teknik direktör konusunda Fenerbahçe yönetiminin ilk sırasında bulunuyor.