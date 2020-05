Son Dakika | Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica'dan flaş itiraf: '3 kez görüştük...'

'HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ' Benim hedefim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek. Ben milli takım çalıştırmak istemem. Her zaman tercihim bir kulüp takımı olur. Ben her gün motive bir şekilde çalışan ve böyle bir hayattan keyif alan biriyim.