Son Dakika | Fenerbahçe'nin haftalık astronomik teklifi olay! İngiltere bunu konuşuyor...

Jose Mourinho - Haftalık 540 bin Pound 2019'un yaz aylarında son olarak Manchester United ile yollarını ayırmış şekilde boşta olan Jose Mourinho, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guagzhou Evergrande'den bonuslarla birlikte haftalık 540 bin Pound değerinde bir teklif aldı. Bu, elbette onu dünyanın en çok kazanan teknik adamı yapacaktı. Fakat Mourinho teklifi reddetti ve aylar sonra Tottenham'da Pochettino'nun görevini devraldı.