Son Dakika | Fenerbahçe'nin haftalık astronomik teklifi olay! İngiltere bunu konuşuyor...
İngiltere, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldıza yaptığı teklifi konuşuyor...
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İNGİLTERE BUNU KONUŞUYOR
Yaptığı transferlerle Türkiye'de ses getiren Fenerbahçe, şimdi de İngiltere'de manşetleri süslüyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için yaptığı teklif Ada'da olay oldu. İşte detaylar...
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SAMATTA'DAN SONRA...
Transfer döneminde Aston Villa forması giyen Mbawana Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Premier Lig'de forma giyen bir başka dünya yıldızıyla daha ilgilendiği ortaya çıktı.
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KISA VE UZUN VADELİ PLANLAR
Emre Belözoğlu önderliğinde yaz transfer döneminde 18 yeni ismi kadrosuna kadar sarı lacivertli ekip, kısa ve uzun vadeli transfer operasyonlarını birlikte yönetiyor. Deneyimli yıldızların yanı sıra genç ve yerli oyuncular da yakından takip ediliyor.
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AYRILIKLAR YAŞANDI
Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues, Jailson ve Vedat Muriqi gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
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DORUKHAN İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI
Bu doğrultuda yerli oyunculara da ağırlık Fenerbahçe'nin son olarak Dorukhan Toköz transferinde Beşiktaş'ı beklediği ve siyah beyazlı ekip ile oyuncu arasında orta yol bulunamaması durumunda Milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.
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ASTRONOMİK MAAŞ TEKLİF
Türkiye pazarında son olarak Dorukhan ile ismi anılan Fenerbahçe'nin İngiltere'den bir yıldız ile görüştüğü iddia edilmiş ve deneyimli oyuncuya teklif edilen haftalık astronomik ücret olay olmuştu.
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DANNY WELBECK'E HAFTALIK 140 BİN POUND İDDİASI
Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bu ismin Danny Welbek olduğu ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe'nin Welbeck'in transferi adına oyuncuya yaptığı iddia edilen haftada 140 bin Pound'luk teklif olay yaratmıştı.
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İNGİLİZLERİN DİLİNDEN DÜŞMÜYOR
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Danny Welbeck için yaptığı iddia edilen haftada 140 bin Pound'luk teklife oldukça geniş yer vermeye devam ediyor.
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YARISINDAN AZA GİTTİ
The Sun, bu mega teklifin Welbeck tarafından reddedildiğini ve Fenerbahçe'den alacağı ücretin yarısından daha az bir miktara Brighton'a imza attığını belirtiyor.
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İŞTE YILDIZLAR VE REDDETTİKLERİ MEGA TEKLİFLER
Fenerbahçe'nin Welbeck'e yaptığı teklige geniş yer veren gazete buradan ilham alarak daha önce yıldızların reddettiği teklifleri derledi. İşte büyük yıldızlar ve reddettikleri mega teklifler:
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Cristiano Ronaldo - Haftalık 1.7 milyon Pound
Portekizli yıldız Cristiano Ronald, 2018'de Juventus'un yolunu tutarken ismi açıklanmayan bir Çin kulübünden tam olarak haftada 1.7 milyon Pound'luk teklif aldı. Fakat Portekizli yıldız, bu teklifi redderek 540 bin Pound'a yeni takımına imza attı.
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Lionel Messi - Haftalık 1.7 milyon Pound
Yine bir Çin kulübü, yine 2018'de bu kez Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin peşine düştü. Messi'ye haftalık 1.7 milyon Pound önerilse de şimdilerde kulübüyle sorunlar yaşayan Messi, o zaman kontratını uzatmayı seçmişti.
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Jose Mourinho - Haftalık 540 bin Pound
2019'un yaz aylarında son olarak Manchester United ile yollarını ayırmış şekilde boşta olan Jose Mourinho, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guagzhou Evergrande'den bonuslarla birlikte haftalık 540 bin Pound değerinde bir teklif aldı. Bu, elbette onu dünyanın en çok kazanan teknik adamı yapacaktı. Fakat Mourinho teklifi reddetti ve aylar sonra Tottenham'da Pochettino'nun görevini devraldı.
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Juan Mata - Haftalık 220 bin Pound
Henüz yeni gerçekleşen bir teklif. Bir Suudi Arabistan kulübü, transferin son günlerine kadar ısrarını sürdürerek Manchester United'dan Juan Mata'ya haftalık 220 bin Pound önerdi. Fakat İspanyol oyuncu, şimdilik bu teklifi reddederek United'da kalmayı seçti.
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David Luiz - Haftalık 220 bin Pound
2019'un yaz döneminde henüz Chelsea kadrosunda yer alırken kendisine ismi açıklanmayan bir Katar kulübü, haftalık 220 bin Pound önerdi. Arsenal'e transfer olan oyuncu, şu anda haftalık 130 bin Pound kazanmakta.
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Willian - Haftalık 210 bin Pound
Geçtiğimiz yıl Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua, Chelsea'dan Willian'ı transfer etmek için oyuncuya 210 bin Pound haftalık üzerinden 3 yıllık sözleşme teklif etti. Bunun yanı sıra kendisine özel şöförlü iki araba da sunuldu. Willian, o teklifi reddederken bu yaz ise Arsenal'e transfer oldu. Yine bu süreçte Inter Miami'den aldığı 100 bin Euro'luk teklifi de reddetti.
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Luis Suarez - Haftalık 500 bin Pound
Geçtiğimiz Aralık ayında Luis Suarez, Barcelona'da mutlu bir dönem geçiriyordu. Takımının ilerleyen süreçte kendisiyle yolları ayırmasını beklemiyordu ve bu dönemde ismi açıklanmayan bir Çin Süper Ligi takımından aldığı haftalık 500 bin Pound'luk teklifi reddetti. Atletico Madrid'e transfer olmadan önce Suarez, Barcelona'da haftalık 290 bin Pound kazanıyordu. (Fanatik)