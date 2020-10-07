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Hürriyet
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Futbol
Fotğraflar: Süleyman Arat
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 13:25 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin bugün yaptığı idmana damga vurdu! Kemal Ademi, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu...

18 imzayla birlikte transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe'de moraller oldukça yüksek. Sarı lacivertli ekibin bugünkü idmanından çarpıcı detaylar Spor Arena objektiflerine takıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, dördüncü haftanın ardından Süper Lig'e verilen arada milli takımlara giden oyunculardan yoksun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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Aston Villa'dan transfer edilen Mbwana Samatta ve Altay Bayındır'un müthiş performanslarıyla Karagümrük maçından üç puanla ayrılan sarı lacivertlilerde birçok yeni oyuncu kadroya katıldı.

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Teknik direktör Erol Bulut bu isimleri takımla kaynaşması için milli arayı büyük bir fırsat olarak görüyor.

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Sarı lacivertliler Vedat Muriqi ve Jailson satışları sonrasında elinin rahatlamasıyla önemli transferlere imza atarken son gün üç oyuncu kadroya katılmıştı.

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Bunlardan Dimitris Pelkas ve Diego Perotti bugün yapılan idmanda yer almadı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Çalışmayı transfer döneminin yıldızı Fenerbahçe'nin resmi görevi açıklanmayan sportif direktörü Emre Belözoğlu da yardımcısı Selçuk Şahin ve İdari Menajer Volkan Ballı ile takip etti.

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İki antrenmanla çıktığı Rize maçında 10 dakikalık resital ile F.Bahçe'yi üç puana uçuran; Hatay, Galatasaray ve Karagümrük maçlarını sağ ayağının serçe parmağındaki kırıkla oynayan Jose Sosa da tedavisine devam etti ve ardından takımla çalışmaya katıldı.

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Fenerbahçe'nin Basel'den kadrosuna kattığı kule forvet Kemal Ademi ilk çalışmada arkadaşlarıyla tanıştı.

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1.98'lik golcü futbolcuyu Erol Bulut yanına aldı ve elini omzuna koyarak takıma tanıttı. Diğer futbolcular da yeni takım arkadaşlarını alkışla karşıladı.

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Heyecanlı olduğu gözlenen Ademi, bu jest karşısında çok mutlu oldu.

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Çalışmada güçlü fiziği ile dikkat çeken Kemal Ademi, Frey'in ayrılmasıyla birlikte pivot santrafor açığını da kapatmış olacak.

12GİZLİ YARDIMCI GÖKHAN GÖNÜL
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GİZLİ YARDIMCI GÖKHAN GÖNÜL

Erol Bulut, idmanın tamamına yakın bölümünde Volkan Demirel'le fikir alışverişinde bulunurken Gökhan Gönül de sohbete katıldı.

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Erol Bulut'un, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Aurelio dışında Gökhan Gönül'le de bol vakit geçirmesi dikkat çekti.

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