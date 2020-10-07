Son Dakika | Fenerbahçe'nin bugün yaptığı idmana damga vurdu! Kemal Ademi, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu...

Bunlardan Dimitris Pelkas ve Diego Perotti bugün yapılan idmanda yer almadı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.