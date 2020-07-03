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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 12:41,

Son Dakika | Fenerbahçe'den Henry Onyekuru teklifi! Monaco'ya resmen...

Galatasaray'da patlak veren Henry Onyekuru krizini fırsat bilen Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş çalımını dahi gölgede bırakmak istiyor.

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1KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME PLANI
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KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME PLANI

Galatasaray'da yaşanan Henry Onyekuru krizini fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'de düğmeye basıldı. Herkes resmi teklifi konuşuyor...

2ONYEKURU KRİZİ PATLADI
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ONYEKURU KRİZİ PATLADI

Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle zorlu günler yaşayan; Muslera, Falcao, Lemina, Andone, Marcao ve Luyindama gibi yıldızlarından yararlanmayan Galatasaray’da şimdi de Henry Onyekuru krizi patlak verdi.

3FRANSADA LİGLER TESCİL EDİLMİŞTİ AMA...
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FRANSA'DA LİGLER TESCİL EDİLMİŞTİ AMA...

Pandemi nedeniyle Avrupa’nın büyük bölümünde futbol sezonu devam ederken Fransa, salgın sonrasında 2019-20 sezonunu tescil etmiş ve bitirmişti.

4MORENONUN ONYEKURU ISRARI
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MORENO'NUN ONYEKURU ISRARI

Fransız kulüpleri de 2020-21 sezonu hazırlıklarına başlarken Monaco’nun yeni teknik direktörü Roberto Moreno, hazırlık kampında Onyekuru’nun da yer almasını istedi. Bu durum, Galatasaray’da bitime 5 hafta kala yeni bir çıkardı.

5GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİLER
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GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİLER

Moreno, Onyekuru’nun takıma geri dönmesini ve önümüzdeki hafta başlayacak hazırlık maçlarında da performansını görmek istemesi üzerine Monaco de oyuncusundan Türkiye’de ligin bitimini beklemeden dönmesini talep etti.

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MUHABİRİMİZ ALİ NACİ KÜÇÜK, HENRY ONYEKURU KRİZİNİN PERDE ARKASINI ANLATIYOR

7SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
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SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Pandemi nedeniyle futbola ara verildiği için Onyekuru’nun 31 Mayıs’ta bitecek olan kiralama sözleşmesinin de 1 Temmuz’a uzatıldığı ortaya çıktı. Monaco da Türkiye’de sezon sona ermese de 1 Temmuz’da kontratının bittiğini ve oyuncusunun Fransa’ya dönmesini Galatasaray’dan istedi.

8GALATASARAY TEYAKKUZA GEÇTİ
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GALATASARAY TEYAKKUZA GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray teyakkuza geçti. Onyekuru da menajeri D’avilla ile görüşerek Galatasaray’da sezonu tamamlamak istediğini iletti.

9ŞÜKRÜ HANEDAR DEVREDE
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ŞÜKRÜ HANEDAR DEVREDE

İdari menajer Şükrü Hanedar da hem Monaco kulübü hem de menajeri D’Avilla ile uzun görüşmeler gerçekleştirdi. FIFA’nın pandemi nedeniyle kontratlardaki esneklik önerisi hatırlatıldı.

10SEZONUN GERİ KALANINDA OLMAYABİLİR
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SEZONUN GERİ KALANINDA OLMAYABİLİR

Sarı kırmızılılar bu hafta sonuna kadar bu krizi çözmek adına yoğun mesai harcayacak. Eğer kriz çözüme kavuşursa, Onyekuru, Trabzon’a karşı forma giyebilecek. Aksi takdirde Nijeryalı, Galatasaray’a veda edecek ve Fransa’nın yolunu tutacak.

11FENERBAHÇE İDDİASI
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FENERBAHÇE İDDİASI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Henry Onyekuru savaşı yaşanıyor. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı lacivertli ekip, yetenekli oyuncu için resmi teklifte bulundu.

12HAREKETE GEÇTİLER
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HAREKETE GEÇTİLER

Henry Onyekuru'nun geleceğine ilişkin Fanatik Gazetesi'nde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

13SON İKİ İDMANA ÇIKAMAMIŞTI
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SON İKİ İDMANA ÇIKAMAMIŞTI

"1 Temmuz itibariyle sarı kırmızılı kulüple kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru Galatasaray'la son iki antremana katılamadı."

14TRABZONSPOR MAÇI TEHLİKEDE
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TRABZONSPOR MAÇI TEHLİKEDE

"Bu gelişmeler doğrultusunda Onyekuru'nun Trabzonspor maçında forma giytmesinin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz."

15FENERBAHÇEDEN RESMİ TEKLİF
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FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

"Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve Monaco'ya resmi teklifte bulunduğuna dair bilgiler var."

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