Son Dakika | Fenerbahçe'den Henry Onyekuru teklifi! Monaco'ya resmen...

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ Pandemi nedeniyle futbola ara verildiği için Onyekuru’nun 31 Mayıs’ta bitecek olan kiralama sözleşmesinin de 1 Temmuz’a uzatıldığı ortaya çıktı. Monaco da Türkiye’de sezon sona ermese de 1 Temmuz’da kontratının bittiğini ve oyuncusunun Fransa’ya dönmesini Galatasaray’dan istedi.