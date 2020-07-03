Son Dakika | Fenerbahçe'den Henry Onyekuru teklifi! Monaco'ya resmen...

Galatasaray'da yaşanan Henry Onyekuru krizini fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'de düğmeye basıldı. Herkes resmi teklifi konuşuyor...
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ONYEKURU KRİZİ PATLADI
Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle zorlu günler yaşayan; Muslera, Falcao, Lemina, Andone, Marcao ve Luyindama gibi yıldızlarından yararlanmayan Galatasaray’da şimdi de Henry Onyekuru krizi patlak verdi.
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FRANSA'DA LİGLER TESCİL EDİLMİŞTİ AMA...
Pandemi nedeniyle Avrupa’nın büyük bölümünde futbol sezonu devam ederken Fransa, salgın sonrasında 2019-20 sezonunu tescil etmiş ve bitirmişti.
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MORENO'NUN ONYEKURU ISRARI
Fransız kulüpleri de 2020-21 sezonu hazırlıklarına başlarken Monaco’nun yeni teknik direktörü Roberto Moreno, hazırlık kampında Onyekuru’nun da yer almasını istedi. Bu durum, Galatasaray’da bitime 5 hafta kala yeni bir çıkardı.
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GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİLER
Moreno, Onyekuru’nun takıma geri dönmesini ve önümüzdeki hafta başlayacak hazırlık maçlarında da performansını görmek istemesi üzerine Monaco de oyuncusundan Türkiye’de ligin bitimini beklemeden dönmesini talep etti.
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MUHABİRİMİZ ALİ NACİ KÜÇÜK, HENRY ONYEKURU KRİZİNİN PERDE ARKASINI ANLATIYOR
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SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Pandemi nedeniyle futbola ara verildiği için Onyekuru’nun 31 Mayıs’ta bitecek olan kiralama sözleşmesinin de 1 Temmuz’a uzatıldığı ortaya çıktı. Monaco da Türkiye’de sezon sona ermese de 1 Temmuz’da kontratının bittiğini ve oyuncusunun Fransa’ya dönmesini Galatasaray’dan istedi.
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GALATASARAY TEYAKKUZA GEÇTİ
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray teyakkuza geçti. Onyekuru da menajeri D’avilla ile görüşerek Galatasaray’da sezonu tamamlamak istediğini iletti.
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ŞÜKRÜ HANEDAR DEVREDE
İdari menajer Şükrü Hanedar da hem Monaco kulübü hem de menajeri D’Avilla ile uzun görüşmeler gerçekleştirdi. FIFA’nın pandemi nedeniyle kontratlardaki esneklik önerisi hatırlatıldı.
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SEZONUN GERİ KALANINDA OLMAYABİLİR
Sarı kırmızılılar bu hafta sonuna kadar bu krizi çözmek adına yoğun mesai harcayacak. Eğer kriz çözüme kavuşursa, Onyekuru, Trabzon’a karşı forma giyebilecek. Aksi takdirde Nijeryalı, Galatasaray’a veda edecek ve Fransa’nın yolunu tutacak.
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FENERBAHÇE İDDİASI
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Henry Onyekuru savaşı yaşanıyor. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı lacivertli ekip, yetenekli oyuncu için resmi teklifte bulundu.
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HAREKETE GEÇTİLER
Henry Onyekuru'nun geleceğine ilişkin Fanatik Gazetesi'nde yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:
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SON İKİ İDMANA ÇIKAMAMIŞTI
"1 Temmuz itibariyle sarı kırmızılı kulüple kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru Galatasaray'la son iki antremana katılamadı."
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TRABZONSPOR MAÇI TEHLİKEDE
"Bu gelişmeler doğrultusunda Onyekuru'nun Trabzonspor maçında forma giytmesinin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz."
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FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF
"Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve Monaco'ya resmi teklifte bulunduğuna dair bilgiler var."