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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı Jose Sosa bombası! Menajeri apar topar İstanbul'a geldi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 08:14,

Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı Jose Sosa bombası! Menajeri apar topar İstanbul'a geldi...

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Jose Sosa transferinde Filip Novak devreye girdi ve...

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1GECE YARISI İSTANBULA GELDİ
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GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerine rağmen transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

2DÜĞMEYE BASILDI
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DÜĞMEYE BASILDI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basıldı.

3EROL BULUT DÜMENE GEÇTİ
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EROL BULUT DÜMENE GEÇTİ

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan sarı lacivertli takım, transfer bombalarını da aynı gün içerisinde birkaç saat aralıkla patlatmıştı.

4İMZALAR ARKA ARKAYA AÇIKLANDI
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İMZALAR ARKA ARKAYA AÇIKLANDI

Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurmuştu.

5HARCAMA LİMİTİ İTİRAZI REDDEDİLDİ
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HARCAMA LİMİTİ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Transferler öncesinde Tahkim Kurulu'na yapılan harcama limiti itirazının dün resmen reddedilmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti.

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JOSE SOSA ISRARI

Tüm bu gelişmeler eşliğinde orta alana bir takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile yakından ilgilendiği duyurulmuştu.

7GECE YARISI BOMBASI
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GECE YARISI BOMBASI

Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Jose Sosa hakkında gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

8JOSE SOSA NE İSTEDİ
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JOSE SOSA NE İSTEDİ?

Trabzonspor ile kontratı sona eren Arjantinli yıldızın sarı lacivertli ekipten 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon avro maaş telep ettiği belirtilmişti.

9FENERBAHÇE NE VERDİ
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FENERBAHÇE NE VERDİ?

Fenerbahçe'nin ise 1+1 yıllık sözleşme üzerinden maksimum 1.5 milyon avro maaş teklif edeceği ve tarafların kısa süre içinde masaya oturacağı iddia edilmişti.

10TARİH NETLEŞTİ
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TARİH NETLEŞTİ

İşte günlerdir beklenen bu görüşme için tarih belli oldu.

11MENAJERİ ARTIK İSTANBULDA
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MENAJERİ ARTIK İSTANBUL'DA

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertilerin transfer gündeminde yer alan Jose Sosa'nın menajeri İstanbul'a geldi.

12HAFTA SONU KRİTİK ZİRVE
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HAFTA SONU KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe yönetimi ile Jose Sosa’nin menajeri hafta sonu bir araya gelecek.

13YILLIK ÜCRET GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
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YILLIK ÜCRET GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Sarı lacivertli kulüp ve Arjantinli yıldız arasında yıllık ücret konusunda müzakereler sürüyor.

14İNDİRİM VE SÜRE KISALIRSA İMZALAR ATILACAK
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İNDİRİM VE SÜRE KISALIRSA İMZALAR ATILACAK

Jose Sosa maaşında indirime gider ve kontrat senesi konusunda anlaşma sağlanırsa imzaların atılması bekleniyor.

15NOVAK DEVREYE GİRDİ
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NOVAK DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Jose Sosa ile Filip Novak'ın telefonda konuştuğu ve bilgi alışverişinde bulundukları kaydedildi.

16KAMPA YETİŞEBİLİR
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KAMPA YETİŞEBİLİR

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Arjantinli futbolcunun önümüzdeki hafta Topuk Yaylası'nda kampa yetişmesi bekleniyor.

17AİLESİYLE TATİLDE
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AİLESİYLE TATİLDE

Yetenekli oyuncu, şu sıralar Ibiza'da ailesiyle birlikte tatilde bulunuyor...

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