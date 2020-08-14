Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı Jose Sosa bombası! Menajeri apar topar İstanbul'a geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerine rağmen transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basıldı.Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan sarı lacivertli takım, transfer bombalarını da aynı gün içerisinde birkaç saat aralıkla patlatmıştı.Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurmuştu.Transferler öncesinde Tahkim Kurulu'na yapılan harcama limiti itirazının dün resmen reddedilmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti.Tüm bu gelişmeler eşliğinde orta alana bir takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile yakından ilgilendiği duyurulmuştu.Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilen Jose Sosa hakkında gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...Trabzonspor ile kontratı sona eren Arjantinli yıldızın sarı lacivertli ekipten 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon avro maaş telep ettiği belirtilmişti.Fenerbahçe'nin ise 1+1 yıllık sözleşme üzerinden maksimum 1.5 milyon avro maaş teklif edeceği ve tarafların kısa süre içinde masaya oturacağı iddia edilmişti.İşte günlerdir beklenen bu görüşme için tarih belli oldu.TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertilerin transfer gündeminde yer alan Jose Sosa'nın menajeri İstanbul'a geldi.Fenerbahçe yönetimi ile Jose Sosa’nin menajeri hafta sonu bir araya gelecek.Sarı lacivertli kulüp ve Arjantinli yıldız arasında yıllık ücret konusunda müzakereler sürüyor.Jose Sosa maaşında indirime gider ve kontrat senesi konusunda anlaşma sağlanırsa imzaların atılması bekleniyor.Öte yandan Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Jose Sosa ile Filip Novak'ın telefonda konuştuğu ve bilgi alışverişinde bulundukları kaydedildi.Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Arjantinli futbolcunun önümüzdeki hafta Topuk Yaylası'nda kampa yetişmesi bekleniyor.Yetenekli oyuncu, şu sıralar Ibiza'da ailesiyle birlikte tatilde bulunuyor...