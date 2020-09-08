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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 23:54 | 

Fenerbahçe'den gece yarısı bombası!

Gizli görüşme ortaya çıktı! 2+1 yıllık sözleşme...

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Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2CAVANIYE 5 MİLYON EURO
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CAVANI'YE 5 MİLYON EURO

Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi transfer etmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin Eran Zahavi'nin ardından Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için de harekete geçtiği iddia edilmişti.

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Sarı-Lacivertliler'in Cavani'ye 5 milyon Euro önerdiği ancak bu rakamın yeterli bulunmadığı vurgulanmıştı.

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Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan Fenerbahçe'nin Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacağı da iddia edilmişti.

6JOELINTON SÜRPRİZİ
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JOELINTON SÜRPRİZİ

İngiliz basını ise Fenerbahçe'nin Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiğini öne sürmüştü.

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Haberlerde İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü 2 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtilmişti.

8ALİ KOÇ MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
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ALİ KOÇ MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-Lacivertliler'in forvet transferindeki 1 numaralı adayının Nikola Kalinic olduğu ortaya çıktı.

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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 gün önce Hırvat golcünün menajeri Fali Ramadani ile görüştü.

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Fenerbahçe, Kalinic'e bonuslar dahil olmak üzere 3.3 milyon euro'dan 2+1 yıllık teklif sundu.

11FENERBAHÇE BONSERVİSSİZ İSTİYOR
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FENERBAHÇE BONSERVİSSİZ İSTİYOR

Yapılan görüşme sonrası transferde ciddi aşama kaydedildi.

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Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

1362.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI
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62.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Hırvat golcünün Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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Nikola Kalinic kariyeri boyunca oynadığı takımlara toplamda 62.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandırdı.

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Kalinic'in ismi son dönemde Beşiktaş'la da anılıyordu.

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