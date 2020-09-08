Fenerbahçe'den gece yarısı bombası!

Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi transfer etmek istiyor.Fenerbahçe'nin Eran Zahavi'nin ardından Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için de harekete geçtiği iddia edilmişti.Sarı-Lacivertliler'in Cavani'ye 5 milyon Euro önerdiği ancak bu rakamın yeterli bulunmadığı vurgulanmıştı.Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan Fenerbahçe'nin Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacağı da iddia edilmişti.İngiliz basını ise Fenerbahçe'nin Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiğini öne sürmüştü.Haberlerde İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü 2 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtilmişti.Sarı-Lacivertliler'in forvet transferindeki 1 numaralı adayının Nikola Kalinic olduğu ortaya çıktı.TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 gün önce Hırvat golcünün menajeri Fali Ramadani ile görüştü. Fenerbahçe, Kalinic'e bonuslar dahil olmak üzere 3.3 milyon euro'dan 2+1 yıllık teklif sundu.Yapılan görüşme sonrası transferde ciddi aşama kaydedildi.Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Hırvat golcünün Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.Nikola Kalinic kariyeri boyunca oynadığı takımlara toplamda 62.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandırdı.Kalinic'in ismi son dönemde Beşiktaş'la da anılıyordu.