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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 08:11 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den gece yarısı bombası! Forvet beklerken...

Hatayspor çelmesinin ardından transfer operasyonunda gaza basan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de taraftarın gözü forvet transferindeyken beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Transfer sezonunun en hızlı takımı Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

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Yaptığı 13 transfere rağmen ikinci haftada ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor karşısında aldığı beraberlikberaberinde eleştirileri getirdi.

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Alınan bu sonucun ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli takımda kanat ve forvet transferlerine ağırlık verildi.

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Forvet bölgesi için Ze Luiz ve Samatta ile görüşen Fenerbahçe'nin kanat transferi için sürpriz isimle anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Sabah'ta yer alan habere göre; Ze Luis ve Samatta ile görüşmeler sürerken, Fenerbahçe'nin her iki oyuncuyla ilgili önemli mesafe kat ettiği bildirildi.

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Özellikle Samatta'nın kısa bir süre içinde açıklanabileceği gelen bilgiler arasında.

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Teknik heyet takımın fiziksel olarak 90 dakika boyunca ortaya koyduğu görüntüden memnun. Yeni transfer Lemos kalitesini gösterdi.

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Sosa ve Mert Hakan'ın süre alması Erol Bulut'u memnun etti. Herkes hazır olduğunda takımın savunma ve orta alanda sıkıntı yaşamayacağı net şekilde görüldü.

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Maç sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirildi.

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Roma'nın bonservis beklediği Diego Perotti konusunda henüz son nokta konulamadı. Ancak Arjantinli yıldızla ilgili bu hafta içerisinde yine hareketlilik olabileceği kaydedildi.

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Samatta, Aston Villa tarafından iyice gözden düştü. İngiliz kulübü, önceki akşam oynanan Sheffield United maçında Tanzanyalı golcüyü kadroya almadı.

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Wesley ve Traore'nin ardından 4. forvet pozisyonuna düşen Samatta'nın Fenerbahçe ile söz kestiği belirtildi.

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Bu isimlerin yanı sıra TRT Spor, gece yarısı servis ettiği haberle sarı lacivertli ekibin sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldığını öne sürdü.

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TRT Spor'da yer alan habere göre; transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, kanat transfer adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins'i ekledi.

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Sarı-lacivertli kulübün, geçen sezon FC Famalicao takımında kiralık oynayıp Portekiz Ligi'nde 29 maçta 12 gol atıp, 6 asist yapan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı ve kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.

17FABIO MARTINS KİMDİR
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FABIO MARTINS KİMDİR?

Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu.

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2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı.

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