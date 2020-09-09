Son Dakika | Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Büyük ters köşe ve 14 milyon euro...
Fenerbahçe'nin forvet planı ortaya çıktı. Taraftarı mest edecek...
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FORVETTE TERS KÖŞE
Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız bonservisiyle geliyor. İşte detaylar...
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SICAK SAATLER
Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de forvet hattı için sıcak saatler yaşanıyor.
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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi transfer etmek istiyor.
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BAŞROLDE EMRE BELÖZOĞLU
Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.
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GÜNDEMDE 3 İSİM VAR
İsrailli golcü Eran Zahavi ve Nikola Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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CAVANI İDDİASI
Fenerbahçe'nin son olarak Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için harekete geçtiği iddia edilmişti.
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5 MİLYONU REDDETTİ
Sarı lacivertli takımın Uruguaylı yıldız için yıllık 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın yeterli bulunmadığı ve teklifin oyuncu cephesi tarafından reddedildiği vurgulanmıştı.
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GECE YARISI AÇIKLAMA
Eran Zahavi transferi konusunda eşi Shay Zahavi'yi ikna turları sürerken, Nikola Kalinic için ise Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması geldi.
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YALANLAMA GELDİ
Sarı lacivertli ekip, Nikola Kalinic'in menajeri ile transfer görüşmesi yapıldığı iddialarını yalanladı.
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İŞTE O AÇIKLAMA
"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır."
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"Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek 'Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi' diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur."
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"Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."
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SÜRPRİZ GOLCÜ
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde sarı lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir golcü girdi.
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GÜNDEM YENİDEN HAREKETLENDİ
Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketleniyor.
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TEMASLAR BAŞLADI
Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü bir isimle temaslara başladı.
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MICHY BATSHUAYI BOMBASI
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi. Sarı-Lacivertlilerin Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.
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KİRALAMA ŞANSI YOK
26 yaşındaki ismin, İngiliz kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.
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DEĞERİ 14 MİLYON
Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroda düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Öte yandan oyuncunun değeri, Transfermarkt'a göre 14 milyon euro.