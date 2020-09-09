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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Büyük ters köşe ve 14 milyon euro...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 07:46 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Büyük ters köşe ve 14 milyon euro...

Fenerbahçe'nin forvet planı ortaya çıktı. Taraftarı mest edecek...

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1FORVETTE TERS KÖŞE
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FORVETTE TERS KÖŞE

Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız bonservisiyle geliyor. İşte detaylar...

2SICAK SAATLER
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SICAK SAATLER

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de forvet hattı için sıcak saatler yaşanıyor.

3DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ
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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ

Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi transfer etmek istiyor.

4BAŞROLDE EMRE BELÖZOĞLU
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BAŞROLDE EMRE BELÖZOĞLU

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.

5GÜNDEMDE 3 İSİM VAR
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GÜNDEMDE 3 İSİM VAR

İsrailli golcü Eran Zahavi ve Nikola Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

6CAVANI İDDİASI
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CAVANI İDDİASI

Fenerbahçe'nin son olarak Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için harekete geçtiği iddia edilmişti.

75 MİLYONU REDDETTİ
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5 MİLYONU REDDETTİ

Sarı lacivertli takımın Uruguaylı yıldız için yıllık 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın yeterli bulunmadığı ve teklifin oyuncu cephesi tarafından reddedildiği vurgulanmıştı.

8GECE YARISI AÇIKLAMA
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GECE YARISI AÇIKLAMA

Eran Zahavi transferi konusunda eşi Shay Zahavi'yi ikna turları sürerken, Nikola Kalinic için ise Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması geldi.

9YALANLAMA GELDİ
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YALANLAMA GELDİ

Sarı lacivertli ekip, Nikola Kalinic'in menajeri ile transfer görüşmesi yapıldığı iddialarını yalanladı.

10İŞTE O AÇIKLAMA
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İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır."

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"Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek 'Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi' diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur."

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"Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

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SÜRPRİZ GOLCÜ

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde sarı lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir golcü girdi.

14GÜNDEM YENİDEN HAREKETLENDİ
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GÜNDEM YENİDEN HAREKETLENDİ

Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketleniyor.

15TEMASLAR BAŞLADI
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TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü bir isimle temaslara başladı.

16MICHY BATSHUAYI BOMBASI
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MICHY BATSHUAYI BOMBASI

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi. Sarı-Lacivertlilerin Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

17KİRALAMA ŞANSI YOK
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KİRALAMA ŞANSI YOK

26 yaşındaki ismin, İngiliz kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.

18DEĞERİ 14 MİLYON
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DEĞERİ 14 MİLYON

Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroda düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Öte yandan oyuncunun değeri, Transfermarkt'a göre 14 milyon euro.

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