Son Dakika | Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Büyük ters köşe ve 14 milyon euro...

"Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek 'Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi' diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur."