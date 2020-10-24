Son Dakika | Fenerbahçe'den derbi öncesi transfer bombası! 4 yıllık imza...

ESNEK POLİTİKA İHTİMALİ Önümüzdeki sezon yabancı sayısının 8 artı 4 olması bekleniyor. Bu durumda yerli oyuncuların değeri daha da artacak. Beşiktaş yönetimi de Dorukhan Toköz'de daha esnek bir politika izleyerek, oyuncuyu kadrosunda tutma yoluna girebilir.