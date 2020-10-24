Son Dakika | Fenerbahçe'den derbi öncesi transfer bombası! 4 yıllık imza...
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi öncesinde dahi transfer hareketliliği yaşanıyor.
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TRANSFER BİTMİYOR
Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. 18 yeni transferle bu sezona giren sarı lacivertli ekip, bugünden gelecek sezon planlamasını da yapıyor.
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EMRE DÜMENDE
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesiyle birlikte, transferde çok atak bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, kısa ve uzun vadeli transfer operasyonlarını birlikte yönetiyor.
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HEDEF ŞAMPİYONLUK
Süper Lig'de yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Fenerbahçe'den teknik direktör Erol Bulut'un tek hedefi şampiyonluk. Sarı lacivertli ekibe imza attığı günden sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yaptığı 18 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi halindeler.
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İMZALAR ARKA ARKAYA
Gökhan Gönül, Sosa, Caner Erkin gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerini kadrosuna katarken, Avrupa'da da kendini kanıtlamış Samatta, Perotti ve Pelkas gibi yıldız oyuncuları da transfer etmeyi başardı.
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AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL
Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Frey, Zanka, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Garry Rodrigues, Jailson ve Vedat Muriqi gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
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4 YILLIK SÖZLEŞME BOMBASI
Fenerbahçe'nin gelecek yıl da öncelikli hamlesi sözleşmesi sona erecek futbolcular olacak. Bu doğrultuda harekete geçen sarı lacivertli ekibin, milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istediği ortaya çıktı.
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DORUKHAN TOKÖZ BİTİYOR
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerin başında Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz geliyor... Yaz transfer döneminde de adı sarı-lacivertlilerle anılan orta alan oyuncusu, Beşiktaş ile anlaşamazsa rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek.
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AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?
Geçen günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu ile görüşeceklerini belirterek, "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin" diyerek, izleyecekleri stratejinin yüksek tutarlı bir sözleşme değil kulüp aidiyeti olduğunun altını çizdi.
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YÖNETİMLE SIKINTI YAŞADI
Beşiktaş'tan yıllık 350 bin Euro kazanan Dorukhan Toköz ise kariyerinin çıkış yaptığı dönemde daha iyi koşullarda mukavele istiyor. Toköz'ün menajeri, geçen Ocak ayında eski Başkanı Fikret Orman'ın söz verdiği 1.8 milyon Euro'luk sözleşme vaadini gündeme getirince yönetimle sıkıntı yaşadı. Süreç Toköz'ün menajerini değiştirmesiyle sonuçlandı. Dorukhan Toköz, artık ünlü menajer Ahmet Bulut ile çalışıyor.
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B PLANI HAZIR
Ahmet Bulut da medya organlarına yaptığı açıklamalarda Beşiktaş ile görüşeceklerini belirtirken, başka kulüplerden bir teklif olmadığını söyledi. Ancak, Ajansspor'da yer alan habere göre Toköz'ün B planı hazır.
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4 YILLIK İMZA ATACAK
Fenerbahçe cephesi, Beşiktaş ile yola devam etmemesi halinde oyuncuya kapılarının açık olduğu mesajını yolladı. Milli oyuncu Kadıköy'e giderse, 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.
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ESNEK POLİTİKA İHTİMALİ
Önümüzdeki sezon yabancı sayısının 8 artı 4 olması bekleniyor. Bu durumda yerli oyuncuların değeri daha da artacak. Beşiktaş yönetimi de Dorukhan Toköz'de daha esnek bir politika izleyerek, oyuncuyu kadrosunda tutma yoluna girebilir.
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FENERBAHÇE BEKLEMEDE
Bugün itibarıyla Fenerbahçe tarafı da oyuncunun önce Beşiktaş ile yapacağı görüşmelerin sonucunu bekleyecek.
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DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?
2018 yılı yaz transfer döneminde Eskişehirspor'dan 800 bin lira yetiştirme bedeli ödenerek Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla 52 maça çıkarken 3 gol attı.
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Dorukhan geçen sezonun ilk devresinde ağır bir sakatlık geçirip sezonun devamında oynayamamıştı. Şenol Güneş, siyah-beyazlı forma altında parlattığı Dorukhan Toköz'ü A Milli Takım'da da kullanıyor. Oyuncu, 7 kez ay-yıldızlı formayı giyerken, 1 de gol sevinci yaşadı.(Ajansspor)