Son Dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Emre Belözoğlu, Almanya yolcusu...

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olmak için gün sayan Emre Belözoğlu, sezona damga vuracak iki yıldız transferi için Almanya'ya uçmaya hazırlanıyor.Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak adına yerli oyunculara yönelen Fenerbahçe’de transfer operasyonu erken başladı. Mert Hakan Yandaş’ın işini bitiren, Caner Erkin’e imza attırma konusunda büyük yol kat eden Sarı-Lacivertliler, gözünü Almanya’ya çevirdi. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda bir numaralı hedefinin Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan olduğu belirtildi.Milli savunmacının formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’ya veda etti. 24 yaşındaki futbolcu bu gelişme sonrasında takımından ayrılma kararı aldı.Kaan Ayhan’ın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı oyuncu, sözleşmesinde bulunan ‘2.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi nedeniyle birçok Bundesliga ekibinin radarında. Alman basınına göre Wolfsburg ve Leverkusen, Milli futbolcuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, diğer takımlar devreye girmeden önce bir an önce bu transferi bitirmek istiyor. Bunun için Emre Belözoğlu kısa süre içerisinde harekete geçecek. Yeni sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre, Milli Takım’dan arkadaşı olan Kaan Ayhan’ı Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etmeye çalışacak. Kaan’ın çok önemli bir transfer olacağını düşünen 38 yaşındaki kaptan, gerekirse Almanya’ya giderek oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.Fenerbahçe’nin Fortuna Düsseldorf’tan istediği tek oyuncu Kaan Ayhan değil. Bir diğer Milli yıldızımız Kenan Karaman da Alman ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kenan’ın sözleşmesindeki ‘Ligden düşülmesi halinde 2 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi aktif hale geldi. İspanyol basınına göre Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından takip ediyor.Kırmızı-Beyazlı ekibin kısa sürede Kenan ile görüşmeye hazırlandığı kaydedildi. Başarılı futbolcu ile İtalyan ekipleri Atalanta ve Fiorentina da ilgileniyor. Ancak bu transferde Sevilla ile birlikte Fenerbahçe’nin ön plana çıktığı ve oyuncunun bu iki takımdan birine imza atacağı öne sürüldü. (Fanatik)