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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Emre Belözoğlu, Almanya yolcusu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 10:07,

Son Dakika | Fenerbahçe'den çifte imza! Emre Belözoğlu, Almanya yolcusu...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu erken başladı. Sarı lacivertli ekipte yeni sezondan itibaren sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, iki yıldız için Almanya'ya gitmeye hazır.

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1ALMANYAYA UÇMAYA HAZIR
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ALMANYA'YA UÇMAYA HAZIR

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olmak için gün sayan Emre Belözoğlu, sezona damga vuracak iki yıldız transferi için Almanya'ya uçmaya hazırlanıyor.

2OPERASYON ERKEN BAŞLADI
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OPERASYON ERKEN BAŞLADI

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak adına yerli oyunculara yönelen Fenerbahçe’de transfer operasyonu erken başladı.

3MERT HAKAN YANDAŞ VE CANER ERKİN TAMAM
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MERT HAKAN YANDAŞ VE CANER ERKİN TAMAM

Mert Hakan Yandaş’ın işini bitiren, Caner Erkin’e imza attırma konusunda büyük yol kat eden Sarı-Lacivertliler, gözünü Almanya’ya çevirdi.

4İLK BOMBA KAAN AYHAN
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İLK BOMBA KAAN AYHAN

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda bir numaralı hedefinin Fortuna Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan olduğu belirtildi.

5TAKIMDAN AYRILMA KARARI ALDI
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TAKIMDAN AYRILMA KARARI ALDI

Milli savunmacının formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’ya veda etti. 24 yaşındaki futbolcu bu gelişme sonrasında takımından ayrılma kararı aldı.

6SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE DEVREYE GİRDİ
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SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE DEVREYE GİRDİ

Kaan Ayhan’ın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı oyuncu, sözleşmesinde bulunan ‘2.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi nedeniyle birçok Bundesliga ekibinin radarında.

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8TALİBİ ÇOK
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TALİBİ ÇOK

Alman basınına göre Wolfsburg ve Leverkusen, Milli futbolcuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

9EMRE BELÖZOĞLU HAREKETE GEÇECEK
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EMRE BELÖZOĞLU HAREKETE GEÇECEK

Sarı-Lacivertliler, diğer takımlar devreye girmeden önce bir an önce bu transferi bitirmek istiyor. Bunun için Emre Belözoğlu kısa süre içerisinde harekete geçecek.

10İKNA TURU BAŞLAYACAK
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İKNA TURU BAŞLAYACAK

Yeni sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre, Milli Takım’dan arkadaşı olan Kaan Ayhan’ı Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etmeye çalışacak.

11ALMANYAYA GİTMEYE HAZIR
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ALMANYA'YA GİTMEYE HAZIR

Kaan’ın çok önemli bir transfer olacağını düşünen 38 yaşındaki kaptan, gerekirse Almanya’ya giderek oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

12İKİNCİ BOMBA KENAN KARAMAN
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İKİNCİ BOMBA KENAN KARAMAN

Fenerbahçe’nin Fortuna Düsseldorf’tan istediği tek oyuncu Kaan Ayhan değil. Bir diğer Milli yıldızımız Kenan Karaman da Alman ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

132 MİLYON AVROYA SERBEST KALMA MADDESİ
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2 MİLYON AVROYA SERBEST KALMA MADDESİ

Kenan’ın sözleşmesindeki ‘Ligden düşülmesi halinde 2 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi aktif hale geldi.

14MONCHI DE İSTİYOR
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MONCHI DE İSTİYOR

İspanyol basınına göre Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından takip ediyor.

15İTALYATAN TALİPLERİ VAR
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İTALYA'TAN TALİPLERİ VAR

Kırmızı-Beyazlı ekibin kısa sürede Kenan ile görüşmeye hazırlandığı kaydedildi. Başarılı futbolcu ile İtalyan ekipleri Atalanta ve Fiorentina da ilgileniyor.

16FENERBAHÇE İHTİMALİ BULUNUYOR
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FENERBAHÇE İHTİMALİ BULUNUYOR

Ancak bu transferde Sevilla ile birlikte Fenerbahçe’nin ön plana çıktığı ve oyuncunun bu iki takımdan birine imza atacağı öne sürüldü. (Fanatik)

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