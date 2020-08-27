Son Dakika | Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Roberto Carlos...
Mauricio Lemos'u resmen açıklayan, Enner Valencia'yı ise İstanbul'a getiren Fenerbahçe'den bir transfer sürprizi daha geliyor.
TRANSFER ŞOV
Şimdiye dek kadrosuna Jose Josa, Sinan Gümüş, Mame Tiam, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mauricio Lemos'u katan sarı lacivertli ekip, yeni bir bomba daha patlatmak üzere.
İMZA TÖRENİNDE İPUCU
Mustafa Kemal Danabaş, Mauricio Lemos'un sezonun son transferi olmadığının altını çizerek, "İnşallah birkaç pozisyonda daha gerekleri yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." demişti.
İŞTE O SÖZLER
“Bugün Uruguay milli takım oyuncusu Mauricio Lemos’u kadromuza kattık. İmzaları attık. Kendisine hayırlı, uğurlu olsun. Fenerbahçemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bu sene yeni kadro yapılanmasında taşları yerine tek tek oturtuyoruz. Önemli transferler yaptık. Bugün de son hamleyi Mauricio Lemos’la yaptık. İnşallah birkaç pozisyonda daha gerekleri yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlısıyla 11 Eylül haftasında başlayacak sezona hazır olarak girmeyi amaçlıyoruz.”
ENNER VALENCIA İSTANBUL'A GELDİ
İşte bu açıklamanın ardından Fenerbahçe, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile anlaşmaya varmıştı.
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