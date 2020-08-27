Son Dakika | Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Roberto Carlos...

İŞTE O SÖZLER “Bugün Uruguay milli takım oyuncusu Mauricio Lemos’u kadromuza kattık. İmzaları attık. Kendisine hayırlı, uğurlu olsun. Fenerbahçemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bu sene yeni kadro yapılanmasında taşları yerine tek tek oturtuyoruz. Önemli transferler yaptık. Bugün de son hamleyi Mauricio Lemos’la yaptık. İnşallah birkaç pozisyonda daha gerekleri yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlısıyla 11 Eylül haftasında başlayacak sezona hazır olarak girmeyi amaçlıyoruz.”