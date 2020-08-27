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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 08:35 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Roberto Carlos...

Mauricio Lemos'u resmen açıklayan, Enner Valencia'yı ise İstanbul'a getiren Fenerbahçe'den bir transfer sürprizi daha geliyor.

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1YENİ BOMBA YOLDA
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YENİ BOMBA YOLDA

Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Son bomba ortaya çıktı, işte detaylar...

2HIZ KESMİYOR
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HIZ KESMİYOR

Transfer döneminin en flaş takımı olan Fenerbahçe'de imzaların ardı arkası kesilmeyeceğe benziyor.

3TRANSFER ŞOV
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TRANSFER ŞOV

Şimdiye dek kadrosuna Jose Josa, Sinan Gümüş, Mame Tiam, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mauricio Lemos'u katan sarı lacivertli ekip, yeni bir bomba daha patlatmak üzere.

4LEMOS İMZAYI ATTI
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LEMOS İMZAYI ATTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Mauricio Lemos'un imza töreninde bu transferin ipuçlarını vermişti.

5İMZA TÖRENİNDE İPUCU
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İMZA TÖRENİNDE İPUCU

Mustafa Kemal Danabaş, Mauricio Lemos'un sezonun son transferi olmadığının altını çizerek, "İnşallah birkaç pozisyonda daha gerekleri yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." demişti.

6İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

“Bugün Uruguay milli takım oyuncusu Mauricio Lemos’u kadromuza kattık. İmzaları attık. Kendisine hayırlı, uğurlu olsun. Fenerbahçemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bu sene yeni kadro yapılanmasında taşları yerine tek tek oturtuyoruz. Önemli transferler yaptık. Bugün de son hamleyi Mauricio Lemos’la yaptık. İnşallah birkaç pozisyonda daha gerekleri yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlısıyla 11 Eylül haftasında başlayacak sezona hazır olarak girmeyi amaçlıyoruz.”

7ENNER VALENCIA İSTANBULA GELDİ
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ENNER VALENCIA İSTANBUL'A GELDİ

İşte bu açıklamanın ardından Fenerbahçe, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile anlaşmaya varmıştı.

8HOLLANDADAN YOLA ÇIKTI
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HOLLANDA'DAN YOLA ÇIKTI

Deneyimli golcü dün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelmişti.

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2 YILLIK SÖZLEŞME

Sağlık kontrolünden geçecek Ennes Valencia'nın sarı lacivertli ekiple iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor...

1012. TRANSFER NETLEŞTİ
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12. TRANSFER NETLEŞTİ

Bu sezonki 11. transfer duyurusunu Enner Valencia ile yapmak üzere olan Fenerbahçe'nin 12. transferinin de ismi netleşti. İşte detaylar...

11ERHAN ZAHAVI ÖNERİSİ
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ERHAN ZAHAVI ÖNERİSİ

Enner Valencia'yı İstabul'a getiren ve Vedat de İtalya'ya göndermek üzere olan Fenerbahçe'ye menajerlerden Eran Zahavi önerisi gelmişti.

12İLGİNÇ DETAY
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İLGİNÇ DETAY

Guangzhou R&F forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

13ROBERTO CARLOSU ARADI
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ROBERTO CARLOS'U ARADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı.

14FACETIMEDA GÖRÜŞTÜLER
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FACETIME'DA GÖRÜŞTÜLER

Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında görüştü. Carlos, Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u Zahavi’ye anlattı.

15YİNE BEDAVA
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YİNE BEDAVA

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti.

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